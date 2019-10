Legendárny slovenský herec spáchal samovraždu: Jeho syn si to nikdy neodpustil... Už sú spolu v nebi!

Ivan Mistrík sa narodil 15. októbra 1935. Ako herec vytvoril v televízii asi 100 postáv. Nezabudnuteľné sú jeho filmy Šťastie príde v nedeľu (1968), Medená veža (1970), Orlie pierko (1971), Tušenie (1982) a mnohé ďalšie.

Zdroj: SFÚ

Neskutočne talentovaný umelec to v súkromí nemal ľahké. Jeho prvá manželka Helena, zvaná Enka, zomrela náhle počas dovolenky ako 45-ročná. Neskôr sa oženil s Máriou Klesniakovou, ktorá bola o 17 rokov mladšia. Jeho kamaráti hovorili, že mu robila zo života peklo. Iné zdroje zas spomínajú Mistríkovu neprimeranú žiarlivosť.

Vo vzťahu sa údajne vyskytli aj bitky. A herec začal piť. Alkohol mu v krvi namerali aj po tom, ako spáchal samovraždu. Zastrelil sa guľovnicou po 4 rokoch svojho nevydareného druhého manželstva.

Zdroj: TASR

Jeho smrť si najviac vyčítal prostredný syn Michal. Otec mu vraj naznačoval samovražedné úmysly, no tínedžer nepochopil, nakoľko vážne to je, ani mu nenapadlo, že to jeho rodič naozaj spraví. A keď Mistríka našli mŕtveho, v Michalovej hlave navždy ostalo množstvo otázok začínajúcich slovkom KEBY...

Nakoniec sa vraj aj on uchýlil k alkoholu. A zomrel iba o 7 rokov starší ako jeho otec. Správy o Michalovej smrti sa objavili začiatkom februára 2019. Jedným z jeho priateľov z detstva bol aj Boris Kollár.