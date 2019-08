Doktorka Quinnová a Sully po 26 rokoch: Toto je vážne on?!

V seriáli tvorili zamilovaný pár, v realite sa z nich stali naozaj dobrí kamaráti. Hoci sa posledné časti Doktorky Quinnovej dostali na obrazovky v premiére pred 21 rokmi, cesty Jane Seymour a Joea Landa sa definitívne nerozišli.

Najnovšie herečka v utorok potešila svojich fanúšikov spoločnou snímkou. „Leto so Sullym,” napísala k fotografii. No treba povedať, že tí, čo od jeho seriálového účinkovania herca nevideli, by ho spoznali len veľmi ťažko. S krátkymi a značne šedivými vlasmi pôsobí na prvý pohľad ako úplne iná osoba. A inak, tipovali by ste, že Jane je od neho o 11 rokov staršia?!

Zdroj: Instagram JS

