ŠOKUJÚCE Robbie Williams si nepamätá dátumy svojich detí: Originálny spôsob ako ich nezabudnúť

„Dám si vytetovať dátumy narodenia mojich detí, pretože si ich nepamätám. Neviem ani to, v ktorom mesiaci sa narodil Charlie, viem len, že má štyri roky. Nie, vlastne má päť. Nechcem, aby ma za to ľudia odsudzovali, ale takto pracuje môj mozog. Takéto informácie si jednoducho neponecháva,“ vyjadril sa.

Williams sa v roku 2010 zosobášil s Aydou Field. Majú spolu tri deti - Theodora “Teddy“ Rose sa narodila 18. septembra 2012, syn Charlton “Charlie“ Valentine 27. októbra 2014 a ich sestra Colette “Coco” Josephine 7. septembra 2018.

Robbie Williams sa preslávil ako člen skupiny Take That, ktorú v roku 1995 opustil, aby sa mohol venovať sólovej kariére. Dosiaľ vydal jedenásť sólových štúdiových albumov. K jeho hitom patria skladby Angels, Feel, Come Undone, Let Me Entertain You, Millennium, Rock DJ, She's The One, Somethin' Stupid (feat. Nicole Kidman), Radio či Supreme. Po úspešných rokoch, počas ktorých sa v rodnej krajine stal najlepšie predávaným britským sólovým interpretom, sa do Take That vrátil a s formáciou vydal album Progress (2010), no po turné skupinu opäť opustil.