Nahá FOTO slávneho speváka na webe: TOTO nemá každý... Ženy sa idú zblázniť!

Robbie Williams a jeho manželka Ayda sa nedávno stali štvornásobnými rodičmi. Synčeka, ktorému dali meno Beau, im rovnako ako dcérku Colette porodila náhradná matka. Dvojica má spolu aj 7-ročnú dcérku Teddy a o dva roky mladšieho syna Charltona. A hoci si prominentní rodičia naplno užívajú chvíle so svojimi milovanými ratolesťami, s fanúšikmi sa delia nielen o zábery šťastnej rodiny...

Ayda naposledy zverejnila pomerne pikantnú fotku. Jej manžel na nej pózuje celkom nahý a do objektívu vystavil svoj zadok. Robbie má nad ním nezvyčajné tetovanie - pár nôt zo skladby All You Need Is Love od Beatles.

„To je ale krásny výhľad. Ayda ty si šťastná žena. Ďakujeme, že sa s nami o túto krásu podelíš,” znejú vybrané komentáre rozvášnených spevákových fanúšičiek. Čo na takéto fotografie hovoríte? Nemali by radšej ostať v súkromnom archíve?

Ayda zverejnila na instagrame fotku svojho nahého manžela. Zdroj: Instagram