Známy herec to poriadne prepískol: Alkohol za volantom, policajtov ignoroval

Štyridsaťdeväťročného rodáka z Minneapolisu v Minnesote zatkli vlani 10. júna na Manhattan Beach. Polícia uviedla, že opakovane odmietal vystúpiť z auta. Následné testy hladiny alkoholu v krvi ukázali, že prekročil povolený limit. Herec dostal trojročnú podmienku a musí dokončiť trojmesačný protialkoholický program.

Vincent Anthony Vaughn začínal s herectvom koncom 80. rokov, pričom spočiatku účinkoval v menších televíznych úlohách. Do povedomia verejnosti sa dostal vďaka dramédii Swingers (1996), pričom neskôr si zahral v snímkach ako Stratený svet: Jurský park (1997), Psycho (1998), Cela (2000), Mladosť v ťahu (2003), Vybíjaná: Choď do toho na plné gule (2004), Starsky a Hutch (2004), Pán a pani Smithovci (2005), Buď cool (2005), Ako uloviť družičku (2005), Rozchod! (2006), Útek do divočiny (2007), Vianoce na štvrtú (2008), Problémy v raji (2009), Dilema (2011), Susedská hliadka (2012), Stážisti (2013), Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu (2016) či Blok 99 (2017). Účinkoval tiež v druhej sezóne seriálu Temný prípad (2014).