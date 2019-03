Šokujúca smrť v šou The Voice: Súťažiaca (†33) náhle zomrela... Zabila ju krvná zrazenina!

Speváčka z americkej šou The Voice Janice Freeman náhle zomrela.

LOS ANGELES - Vo veku 33 rokov zomrela americká speváčka Janice Freeman. Do povedomia verejnosti sa dostala vďaka šou The Voice, kde svojím hlasom ohromila Miley Cyrus (26) aj Jennifer Hudson (37). Za svoj krátky život prekonala viacero vážnych chorôb ako lupus, rakovinu hrtanu či meningitídu. Nakoniec ju zabila krvná zrazenina, ktorá sa jej dostala do srdca.