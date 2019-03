Brat slovenskej speváčky v The Voice: Nečakaný krok... Jeho sestra by to neurobila!

V nedeľnej časti hľadala štvorica koučov opäť tie najlepšie hlasy Česka a Slovenska. Skúsiť šťastie prišiel aj brat speváčky Barbory Švidraňovej, ktorá sa zúčastnila prvej série a dotiahla to až do finálovej zostavy. Za svojho kouča si vtedy medzi Rytmusom a Pepom Vojtekom, ktorí sa na kreslách obrátili, zvolila rockera zo skupiny Kabát.

V roku 2012 sa Barbora Švidraňová prebojovala do finálovej zostavy. Zdroj: TV MARKÍZA

Jej brat Šimon sa rozhodol za chrbty štyroch porotcov postaviť s gitarou v ruke a šťastie mu prialo. Tak ako predtým Barbore, aj jemu sa otočili hneď dvaja - Jana Kirschner a Pepa Vojtek, ktorého už po druhý raz presvedčil švidraňovský talent a hlas.

Keď sa Šimon predstavil, Kali a Pepa hneď vedeli, koľká bije, a chytila sa aj Jana. „Aaa, Barbora tiež bola tu," spomenul Vojtek. „Pozdravuje ťa," odpovedal pohotovo Švidraň, na čo sa Jana zháčila, či ju pozdraviť nedala. „To som si vymyslel teraz, musím povedať pravdu," zasmial sa Šimon.

Šimon sám seba sprevádzal na gitare. Zdroj: TV MARKÍZA

Obaja koučovia sa ho potom snažili presvedčiť, aby šiel k nim do tímu, pričom Pepa Vojtek sa odvolával aj na to, že Barbora bola pred rokmi v jeho tíme a dotiahla to ďaleko. Šimon má široký záber štýlov, ktoré ho inšpirujú a páčia sa mu. A hoci si vtedy ryšavka zvolila rockovú cestu, mladík v šľapajach sestry nešiel a vybral si Janu Kirschner, čo by zrejme rockové srdce Barbory neurobilo.