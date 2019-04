TOTO čo je? Markizácka hviezda to nezvládla... Plač rovno pred kamerami!

BRATISLAVA - V najnovšej sérii The Voice Česko Slovensko nie je núdza o chvíle plné obrovských emócií. Medzi ne rozhodne patrilo aj úvodné vystúpenie Dana Kapitána, mladíka, ktorý od smrti otca trpí zákerných ochorením - schizofréniou. Talentovaný spevák sa dostal do tímu rapera Kaliho a už v nedeľu večer ho čaká vyraďovacie kolo. Jeho kouč sa však pri prípravách doslova zrútil.

Ako každý jeden súťažiaci, i Dan pred najbližším vystúpením absolvoval korepetíciu s vedúcim svojho týmu. Kali sa už po jeho predchádzajúcom výkone netajil tým, že ho spevák chytil za srdce. Keď však otvoril ústa počas skúšky, raper sa neudržal a rovno pred kamerou sa rozplakal.

„Má niečo, čo sa nedá naučiť. Musíš sa s tým narodiť. Ja nie som človek, ktorý sa rozreve vždy a pri všetkom, ale on dá do toho hlasu ten pocit, srdce a keď otvorí ústa, pri prvej vete ideš do kolien,“ vyjadril sa Kali pomedzi slzy. „Bráško, ja som sa rozplakal. Toto čo je?“ nechápal, keď Dan dospieval.

Kali sa počas vystúpenia Dana neudržal a zaliali ho slzy. Zdroj: TV MARKÍZA

Raper bol z Danovho spevu úprimne dojatý. Zdroj: TV MARKÍZA

Kým väčšina koučov svojich zverencov usmerňuje, Kali v tomto prípade rezignoval. „On je typ, ktorý nesmie dostávať pokyny. Jednoducho mu musíš dať do ruky iba mikrofón a nechať to na ňom, pretože on vtedy lieta. A netreba mu pristrihovať krídla,“ dodal na záver dojatý raper. No a aký výkon podá Dan na pódiu pred divákmi a či postúpi ďalej, sa dozvieme už túto nedeľu na Markíze!