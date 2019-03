Nečakané problémy v Markíze: Ohrozené nakrúcanie... Jeden si zlomil prst, druhá si vyvrtla členok na psom ho*ne!

BRATISLAVA - Ajajaj, tak tí si zarobili na poriadny problém! Už túto nedeľu sa na obrazovkách televízie Markíza objaví ďalšia epizóda The Voice Česko Slovensko, kde bude úlohou koučov zredukovať spevákov vo svojom tíme. Dvaja z nich sa však nakrúcania takmer nezúčastnili...

Konkrétne ide o spevákov z tímu Vojtu Dyka, ktorí sa pred nakrúcaním vyraďavacieho kola stihli nepekne dochrámať. Obaja sa tak na pódium postavili s hendikepom. Ten však, našťastie, ich spev zrejme veľmi ovyplyvniť nemohol. Jedným zo zranených súťažiacich bol David Balog. Sympatický muzikant sa na pódiu ukázal s obviazaným prstom. Ako sa ukázalo, mladý talent si zlomil kĺb rovno počas maturitnej párty svojej priateľky Terezy.

David sa na pódiu usmieval aj napriek zlomenému prstu na ruke. Zdroj: TV MARKÍZA

Viktoriya sa ešte istý čas bude musieť pohybovať za pomoci bariel. Počas venčenia psa si vyvrtla členok. Zdroj: TV MARKÍZA

O trochu kurióznejší príbeh sa skrýva za nešťastím Viktoriye Michshenko. Tej sa podarilo dokaličiť počas prechádzky so svojím šteniatkom. Počas toho, ako psíka venčila, sa šmykla na psích exkrementoch a vyvrtla si členok. Pred kamery sa teda napokon musela postaviť aj s barlami a hoci ide o nepríjemný zdravotný problém, príbeh, ako k nemu prišla, podala vskutku úsmevne. Snáď budú mať teda obaja súťažiaci viac šťastia aspoň v speve, a to, či postúpili do šestice úspešných, sa dozvieme už túto nedeľu na Markíze!