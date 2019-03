Zomrel spevák z Hlasu Česko Slovenska: Myslel si, že rakovinu porazil...

Pred piatimi rokmi sa Robert Hlavatý objavil v speváckej súťaži Markízy a Novy. Vyučený elektrikár sa rozhodol radšej spievať a svoj osud prirovnával ku Karlovi Gottovi, ktorý mal kedysi rovnaké povolanie.

Zdroj: Tv Nova

Divákom vtedy prezradil, že má za sebou boj s rakovinou. Do štyridsiatky si údajne myslel, že je nesmrteľný, no potom prišlo kruté vytriezvenie. „Do zhruba 42, 41 rokov bolo všetko v poriadku. V 41 sa mi urobila taká hrčka na krku, tak som šiel na ORL a tam mi povedali, že to nie je dobré. Takže nasledovali chemoterapie,” povedal Robert pred kamerami. „V čase, keď bol amnžel chorý, to bolo veľmi ťažké, ale najdôležitejšie je, že sa s tým pobil,” vyjadrila sa jeho vtedajšia manželka Renata.

Lenže ako sa ukázalo, jeho boj s chorobou bol len prerušený. Začiatkom marca bol po zdravotných problémoch prepustený z nemocnice, no v týchto dňoch zomrel. Zdroje z divadla, kde pôsobil, tvrdia, že sa tak stalo včera. Ako o príčine smrti sa hovorí o leukémii.

Robert Hlavatý hral v muzikáloch ako Deti raja, Jesus Christ Superstar či Bedári.