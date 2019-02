Oscarová herečka sa zasnúbila: Prsteň s obrovským kameňom!

Jennifer Lawrence je posledné roky na červenom koberci hviezdou v šatách značky Dior

Zdroj: SITA

LOS ANGELES - Americká herečka Jennifer Lawrence sa zasnúbila s priateľom Cookom Maroneym. Informuje o tom magazín People, ktorému to potvrdil zástupca 28-ročnej rodáčky z Indian Hills v Kentucky. Podľa Page Six denníka New York Post videli držiteľku Oscara a jej 34-ročného partnera v istej newyorskej reštaurácii, kde zjavne oslavovali, pričom herečka mala na ruke prsteň s "obrovským kameňom".