Ďalšie zásnuby v slovenskom šoubiznize: Porotca markizáckeho Hlasu vlezie do chomúta už tento rok!

BRATISLAVA - Už čoskoro sa začne na televíznych obrazovkách Markízy vysielať spevácka súťaž The Voice, kde do jedného z kresiel koučov zasadne aj Koloman Magyary alias raper Kali (36). Ten sa už v priebehu niekoľkých dní má stať prvýkrát otcom. A nielen to. Nám priznal, že už pred svoju partnerku Alicu aj pokľakol!

Raper Kali si na Slovensku vybudoval slušnú základňu fanúšikov. Teraz sa dostane aj do povedomia ľudí, ktorí rap veľmi nepočúvajú. To všetko vďaka šou The Voice Česko Slovensko. Raper to berie ako výzvu, za ktorú je vďačný a zároveň cíti aj určitú zodpovednosť.

Okrem toho, že sa mu darí po pracovnej stránke, radosť mu robí aj súkromný život. S partnerkou Alicou sa totiž už o pár dní stanú rodičmi dcérky, ktorá dostane meno po Kaliho zosnulej mame. Dievčatko by sa malo narodiť podľa lekárov 15. februára a budúci rodičia sú na príchod Nelky dôkladne pripravení.

My sme sa s Kalim stretli a pýtali sme sa aj na svadbu. O tej totiž hovorila dvojica už dlhšie. Nám prezradil, že už stihli aj zásnuby v tichosti. „My nejak neriešime cez sociálne siete nejaké tieto veci, že zásnuby a tak, ale sme zasnúbení. Je to čerstvé a svadbu plánujeme tento rok,“ pochválil sa raper.

Kali s Alicou sa už o niekoľko dní stanú rodičmi malej Nelky. Zdroj: Instagram Kali

Žiadna prečačkaná a pompézna veselka to však nebude. Ako sám povedal, žiadne koče, hrady či zámky nehrajú rolu. Doťahujú už len nejaké termíny a svadbu si chcú užiť v kruhu najbližších. „Bude to malinká svadba, v kruhu blízkych, tých najbližších. A chceli by sme to určite stihnúť ešte kým bude dobré a pekné počasie vonku. Lebo chceli by sme to vonku,“ povedal nám o spoločnej predstave ich veľkého dňa.

A ako vlastne drsňák požiadal svoju milovanú Alicu o ruku? Vraj nie je na romantické gestá a keďže si prsteň skúšala kvôli veľkosti, tak vedela, že to príde, len nevedela kedy. „Spravil som to tak, že som kúpil ešte takú retiazku a náušnice. Vlastne na náušnici je n-ko ako Nelka, retiazka bola so srdiečkom. Tak som jej to dal vlastne ako taký komplet, že si rozbaľovala tie krabičky,“ opísal prekvapenie, čo si pre Alicu pripravil.

Hoci tvrdí, že nie je romantik, zásnuby premyslel veľmi romanticky. Zdroj: Instagram Kali

V každej škatuľke bol ukrytý aj odkaz písaný s láskou. Retiazka na krk mala symbolizovať to, že jej Kali dáva svoje srdce. Náušničky už kúpil pre ich dcérku a v poslednom balíčku sa ukrýval prsteň. „A tam teda stálo: Takže staneš sa mojou ženou? Takže tak. Nevedel som jak. Ja som neni nejaký romantik. A nechcel som to hodiť do šampanského, ešte by to exla a bol by prúser. Takže som to s lístočkami nejako spravil,“ prezradil raper o zásnubách s vyvolenou Alicou.​