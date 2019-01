Americká herečka skončila s pitím: Alkoholu sa nechytí minimálne 18 rokov... TOTO je dôvod!

"S pitím som prestala v októbri, na 18 rokov. Nebudem piť kým bude môj syn v mojom dome len preto, že nemám celkom rada spôsob, akým to robím, a on sa dostáva do veku, keď ma ráno po celú dobu naozaj potrebuje," vyjadrila sa herečka. Hathaway zároveň v tejto spojitosti opísala aj prípad, keď sa jej naozaj nepáčilo byť pri synovi po opici. "Raz som ho viezla do školy. Nešoférovala som, ale bola som po opici, a to bolo pre mňa dosť. Nepáčilo sa mi to," dodala. Herečka má syna Jonathana, ktorý sa narodil 24. marca 2016, s manželom Adamom Shulmanom. Dvojica sa zosobášila v septembri 2012.

Anne Jacqueline Hathaway sa predstavila vo filmoch ako Denník princeznej (2001), Denník princeznej 2: Kráľovstvo v ohrození (2004), Skrotená hora (2005), Diabol nosí Pradu (2006), Vášeň a cit: Príbeh Jane Austen (2007), Rachel sa vydáva (2008), Dostaňte agenta Smarta (2008), Vojna neviest (2009), Láska a iné závislosti (2010), Alica v krajine zázrakov (2010), Jeden deň (2011), Návrat Temného rytiera (2012), Interstellar (2014), Stážista (2015), Alica v Krajine za zrkadlom (2016) či Debbina 8 (2018). Najväčší úspech však zaznamenala vďaka stvárneniu Fantine vo filmovom muzikáli Bedári (2012), ktorý jej vyniesol cenu BAFTA, Zlatý glóbus i Oscara. Na cenu americkej Akadémie filmových umení a vied ju pritom nominovali aj v roku 2009 za hlavnú rolu vo filme Rachel sa vydáva.