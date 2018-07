Je koniec, máš padáka! Známy filmár doplatil na hriechy minulosti

"Neprístojné postoje a vyjadrenia, ktoré sa objavili na Jamesovom twitterovom konte, sú neospravedlniteľné a nezhodujú sa s hodnotami nášho štúdia. Ukončili sme preto našu spoluprácu s ním," vyjadril sa predseda Walt Disney Studios Alan Horn. Gunn bol režisérom i scenáristom oboch filmov o skupine netypických hrdinov, ktoré si na konto pripísali dokopy vyše 1,6 miliardy dolárov (v prepočte zhruba 1,37 miliardy eur).

V piatok sa filmár za svoje staré vyjadrenia ospravedlnil. "Moje slová spred takmer desaťročia boli v tom čase absolútne neúspešné a nešťastné pokusy byť provokatívny. Odvtedy som ich mnoho rokov ľutoval - nielen preto, že boli hlúpe, vôbec nie vtipné, šialene necitlivé a rozhodne nie provokatívne, ako som dúfal, ale aj preto, že neodrážajú osobnosť, ktorou som dnes alebo ktorou som už nejaký čas," vyjadril sa Gunn s tým, že bez ohľadu na čas, ktorý odvtedy uplynul, chápe a prijíma rozhodnutie štúdií a nesie plnú zodpovednosť za to, ako sa pred rokmi správal.

Disney zatiaľ neoznámili, kto Gunna nahradí, a nie je jasné ani, čo bude so scenárom, na ktorom už 51-ročný rodák zo St. Louis pracoval. Filmové štúdiá zatiaľ neohlásili termín plánovanej premiéry, no Gunn sa pred časom vyjadril, že by to malo byť v roku 2020.

Fanúšikovia a fanúšičky na Comic-Cone v San Diegu sa po správach vyjadrili, že síce neschvaľujú Gunnove tweety, no z jeho prepustenia majú zmiešané pocity. "Žarty o týchto veciach nie sú nikdy vtipné, no prvým krokom je priznanie. Každý si zaslúži druhú šancu. Naša dnešná kultúra je dosť šialená v tom, že každého hneď vyhadzujeme," reagovala Joanne Renda z Toronta.

Scenárista, režisér, producent, herec a hudobník James Gunn je známy najmä ako režisér a spoluautor scenára spomínanej komiksovky Strážcovia Galaxie (2014) a jej pokračovania z roku 2017. Podieľal sa na scenároch filmov ako Tromeo and Juliet (1996), Scooby-Doo (2002), Úsvit mŕtvych (2004) alebo Scooby-Doo 2: Príšery vypustené (2004). Podľa vlastných scenárov nakrútil aj snímky Slimák (2006) či Super (2010).