Legendárny spevák zrušil koncerty: Hospitalizácia v nemocnici, zákerná bakteriálna infekcia

"O jeho stav je dobre postarané a dúfame, že sa čoskoro vyzdravie," uvádza sa v stanovisku zverejnenom na jeho oficiálnom účte na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. Štvrtkový koncert, ktorý sa mal uskutočniť na závodisku v Chesteri, sa uskutoční v náhradnom termíne 12. augusta.

Za vzniknutú situáciu sa spevák na Twitteri ospravedlnil. "Je to najhorší pocit sklamať každého, kto mal prísť a kto do podujatia zapojil. Viem, že mnohí z vás cestujete zo značnej diaľky a robíte si plány s rodinou a priateľmi, čo vyžaduje veľa snahy, a je to veľké sklamanie, keď veci nevyjdu tak, ako by mali," uviedol 78-ročný interpret .

Tom Jones, vlastným menom Thomas John Woodward, začal spievať ako tínedžer na rodinných stretnutiach a svadbách. Keď mal 16 rokov, oženil sa so svojou tehotnou partnerkou zo strednej školy Melindou, s ktorou žil až do jej smrti v roku 2016. V roku 1963 sa stal frontmanom skupiny Tommy Scott and the Senators, s ktorou však nezaznamenal úspech. Na sólovú dráhu sa dal po tom, ako si jeho talent všimol londýnsky hudobný manažér Gordon Mills.

Už jeho druhý singel s názvom It's Not Unusual sa stal medzinárodným hitom. Medzi jeho ďalšie hity patria aj skladby ako Delilah, Sex Bomb (feat. Mousse T.) či Mama Told Me Not To Come, ktorú nahral so skupinou Stereophonics. Na konte má niekoľko desiatok štúdiových albumov, pričom ten zatiaľ posledný s názvom Long Lost Suitcase vydal v októbri 2015. Celosvetovo predal viac než 100 miliónov kópií nahrávok.