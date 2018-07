Skvelý herec prichádzal o rozum: Zomrel hrozným spôsobom!

Robin Williams sa narodil 21. júla 1951 do bohatej rodiny. Otec bol manažérom a mama modelkou. Ako dieťa bol skôr plachý a samotár. Počas štúdia sa venoval hraniu a prvé peniaze si zarobil ako mím.

Pred kamerami sa začal objavovať začiatkom 70. rokov a na konte má účinkovanie v mnohých reláciách, seriáloch a filmoch. Divákov vedel bravúrne pobaviť, ale zároveň aj rozplakať.

Takto vyzeral Robin Williams (v strede) v roku 1974. Zdroj: abc

Robina Williamsa si mnohí spájajú s filmom Otec v sukni. Zdroj: 20th Century Fox

Robin Williams vo filme Dobrý Will Hunting, za ktorého získal Oscara. Zdroj: Miramax Pictures

Čo sa týka súkromia, mal to Robin celkom pestré. Jeho prvou manželkou bola tanečnica Valerie Velardi, s ktorou mal syna Zachariho. O desať rokov neskôr sa dal dokopy s jeho vychovávateľkou - Marshou Graces. Tá mu porodila dcéru Zeldu a syna Codyho. V roku 2011 sa oženil s grafickou dizajnérkou Susan Schneider. Robin Williams s treťou manželkou Susan Schneider. Zdroj: SITA

11. augusta 2014 zostali mnohí v šoku, keď sa dozvedeli, že Robin Williams spáchal samovraždu. Hercova osobná asistentka a manželka ho našli obeseného v jeho spálni. Pri jeho tele bol nájdený zakrvavený vreckový nožík a podľa medializovaných infromácií, sa herec najskôr pokúšal podrezať si žily.

V oficiálnych vyjadreniach sa uvádzalo, že Robin mal problémy s alkoholom a trpel depresiami. Zhruba rok po jeho šokujúcej smrti Susan odhalila, že herec mal vážne zdravotné problémy. „Trpel závažnou formou demencie, ktorá mu spôsobovala výkyvy nálad, halucinácie a ťažkosti s motorikou. Zabila ho kôrová demencia s Lewyho telieskami. To mu zobralo život. Je to chemická vojna v mozgu a nedá sa to liečiť,” uviedla v jednom z rozhovorov brunetka. „Robin veľmi dobre vedel, že prichádza o rozum. Nebolo nič, čo by sa s tým dalo robiť. Nezabila depresia. Tá je len jedným z príznakov,” dodala.