Bolek Polívka vo Varoch márne zháňal "panáka": Na pomoc mu prišli herecké hviezdy!

KARLOVY VARY - Legendárny český herec Bolek Polívka si počas filmového festivalu v Karlových Varoch zažil nečakané sklamanie. Po večernom programe zatúžil po jednom poháriku, no v hotelovom bare mu ho odmietli naliať. Na pomoc mu okamžite prišli kolegovia na čele s Vojtom Dykom a Tatianou Dykovou.
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Po stretnutí s prezidentom sa herec zišiel s partiou kolegov, medzi ktorými nechýbali Vojta Dyk, Tatiana Dyková či herec Petr Lněnička. Keďže noc bola ešte mladá, Polívka sa spolu s manželkou Marcelou vybral hľadať miesto, kde by si pred spaním doprial jeden pohárik. Namiesto príjemného posedenia však prišlo sklamanie. V jednom z hotelov mu totiž odmietli naliať, keďže nebol ubytovaným hosťom a bar už mal po zatváracej hodine. „Viete si to predstaviť? Vraj keď nie som hotelový hosť, nenalejú mi...“ posťažoval sa podľa českého denníka Aha! herec svojim kolegom.
Tí ho v tom nenechali. Vojta Dyk s manželkou Tatianou sa ho spolu s ďalšími priateľmi snažili rozveseliť a hľadali alternatívu, kde by si mohli ešte spolu sadnúť. V hre mal byť aj známy český klub, kde by o pohostenie nemala byť núdza. Večer však napokon nemal pre legendárneho herca šťastný koniec. Polívka sa spolu s manželkou vrátil do hotela, kde boli ubytovaní. Ako poznamenali české médiá, nabudúce si možno radšej vezme vlastné zásoby. Bolek Polívka pritom minulý rok prekonal mozgovú príhodu, po ktorej musel zmeniť životný štýl. Aj preto jeho malá večerná túžba po poháriku vzbudila medzi kolegami úsmev aj pochopenie.
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