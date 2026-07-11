Francúzsko zasiahli ďalšie horúčavy: Eiffelova veža skracuje otváracie hodiny

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PARÍŽ - Prevádzkovateľ Eiffelovej veže oznámil, že ikonická parížska pamiatka bude počas víkendu zatvárať už o 16.00 h. Dôvodom sú vysoké teploty sprevádzajúce ďalšiu vlnu horúčav vo Francúzsku, informuje o tom agentúra AFP.
„Vzhľadom na predpoveď vysokých teplôt bude Eiffelova veža v sobotu a nedeľu upravovať svoj prevádzkový režim,“ uviedol jej prevádzkovateľ na svojej webovej stránke. Paríž je v súčasnosti pod najvyšším stupňom výstrahy pred vysokými teplotami, ktorý vyhlásila francúzska meteorologická služba.
Počas hlavnej sezóny, ktorá sa začala v polovici júna, je táto parížska pamiatka pre verejnosť prístupná zvyčajne od 9.00 h do 00.45 h.