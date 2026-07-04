Brutálny útok pri železničnej stanici! Neznámy mladík odlákal dievča (17) od kamarátok a ZNÁSILNIL

LONDÝN - Britská polícia vyšetruje brutálny útok na 17‑ročné dievča, ktoré malo byť odtrhnuté od svojich kamarátok a znásilnené pri železničnej stanici v Guildforde v grófstve Surrey. Incident sa odohral ešte 19. januára podvečer, keď sa tínedžerka spolu s priateľkami presúvala k stanici. Policajti zverejnili zábery z bezpečnostných kamier, ktoré môžu pomôcť vo vyšetrovaní.
Podľa britskej transportnej polície (BTP) k nim pristúpil neznámy muž, ktorý sa dievča údajne pokúsil presvedčiť, aby s ním nastúpila do vlaku. Keď odmietla, mal ju vyzvať na sex — aj to však jasne odmietla. Následne ju podľa polície dokázal odlákal od skupiny a znásilnil ju v blízkosti stanice. Po útoku sa tínedžerke podarilo utiecť a vrátiť sa k kamarátkam, ktoré ju čakali pri vstupe do stanice, píše BBC.
Polícia teraz zverejnila CCTV zábery muža, ktorého chce vypočuť v súvislosti s týmto prípadom. Vyšetrovanie pokračuje a polícia žiada verejnosť o pomoc.
Detektívny seržant Nick Thompson označil útok za mimoriadne závažný. „Osoba zodpovedná za tento hrozný čin si vyhliadla zraniteľnú obeť, ktorá mala v čase útoku len 17 rokov. Špecializovaní policajti naďalej podporujú ju aj jej rodinu, zatiaľ čo preverujeme všetky možné stopy,“ uviedol.
Zároveň apeloval na obyvateľov Guildfordu, aby zachovali pokoj. „Chápeme, že tento incident môže vyvolať obavy v miestnej komunite. Preto priamo vyzývam každého, kto spozná muža na záberoch, aby nás okamžite kontaktoval. Môže mať zásadné informácie, ktoré pomôžu pri vyšetrovaní,“ vyzval.