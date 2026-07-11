Slovensko potrápia veľké rozdiely v počasí: Na západe udrie tropické teplo, východ čakajú zrážky

BRATISLAVA - Regionálne rozdiely v teplotách na Slovensku budú pokračovať aj naďalej. Kým na západe krajiny očakávajú meteorológovia teploty na úrovni normálu pre dané ročné obdobie, na východe a severe bude chladnejšie. V nedeľu (12. 7.) sa tam môžu opäť vyskytnúť zrážky. Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
„Postupne sa k nám skutočne dostane teplejší vzduch, ale celkový charakter počasia bude komplikovať výšková brázda nízkeho tlaku vzduchu od severovýchodu a najmä na východe aj vlhší vzduch. Preto bude dochádzať aj k tvorbe oblačnosti a vyskytovať sa budú zrážky. Kým v Hurbanove alebo na iných podobných miestach na juhozápade tak môže byť väčšina dní druhej júlovej dekády tropická, v takom Prešove si na tridsiatku budú musieť ešte niekoľko dní počkať, pričom ani počas najteplejšieho dňa (predbežne 18. júl) nie je na 100 percent isté, či tam 30 stupňov Celzia bude,“ uviedol ústav.
Poukázal pri tom na to, že sa na internete objavili správy o ďalšej vlne horúčav. Priblížil, že meteorológovia považujú za vlnu horúčav obdobie, počas ktorého sa vyskytne päť za sebou idúcich tropických dní, teda dní, kedy denná teplota dosiahne 30 stupňov Celzia, a zároveň sa v tomto období objaví deň sa teplotou aspoň 35 stupňov Celzia.
„Posledná vlna horúčav sa teda na území Slovenska skončila na prelome júna a júla. Odvtedy sme si na Slovensku veľa teplých dní neužili. Hovoriť by o tom mohli najmä obyvatelia severného a východného Slovenska, kde prvá dekáda júla bola teplotne podpriemerná. Smerom na západ to bolo lepšie a tu sa ani od 1. 7. nedá hovoriť o chladnom počasí,“ dodal SHMÚ.