Obrovská tragédia počas výletu: NOČNÁ MORA na lodi, ktorá sa prevrátila, zomrelo minimálne 15 ľudí!

HANOJ - Pri prevrátení výletnej lode v južnom Vietname zahynulo 15 indických turistov, uviedli dnes podľa agentúry AP tamojšie úrady. Záchranárom sa podarilo zachrániť 21 ľudí, pričom všetky telá obetí už boli vytiahnuté. Zranených previezli do nemocníc. Príčina nehody zatiaľ nie je známa a vyšetrovanie pokračuje.
Loď viezla 32 indických turistov a štyroch členov posádky, keď sa prevrátila asi 400 metrov od ostrova Hon May Rut Ngoai, ktorý leží blízko Phu Quocu, najväčšieho vietnamského ostrova.
Podľa svedkov na miesto nehody prispáchali okolité lode a ľudia sa snažili vytiahnuť pasažierov z vody ešte pred príchodom pobrežnej stráže a ďalších záchranných zložiek. Podľa vietnamského webu VN Express bola záchrana pasažierov náročná, keďže mnohí z nich uviazli vo vnútri lode.
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Phu Quoc v Thajskom zálive je jednou z najobľúbenejších plážových destinácií vo Vietname. Ostrov Hon May Rut Ngoai leží asi 10 kilometrov južne od Phu Quocu. Tieto ostrovy sú známe plážami s bielym pieskom a priezračnou vodou a každoročne priťahujú milióny domácich aj zahraničných turistov.