Bolek Polívka po KOLAPSE v divadle: Stále je v nemocnici... VÁŽNA diagnóza!

PRAHA - Bolek Polívka (76) počas piatkové predstavenia náhle skončil v nemocnici. V divadle totiž skolaboval, a preto bolo nutné privolať pomoc. Teraz je už známe, čo sa mu stalo.

Ako sme vás už na Topkách informovali, legendárny herec Bolek Polívka v piatok skolaboval počas jedného z predstavení. Z divadla ho brala záchranka. Noc strávil v nemocnici, kde ho odborníci vyšetrili. Teraz je už jasné, čo sa umelcovi prihodilo. Išlo o mozgovú príhodu. Hercov veľmi blízky priateľ to potvrdil pre Blesk.

„Bola to, žiaľ, naozaj mŕtvica, ale slabá. Trvalým následkom sa teda Bolek pravdepodobne vyhne, aj keď toto vám žiadny lekár nikdy nemôže zaručiť,“ uviedol zdroj. Podľa dostupných informácií nešlo o ťažkú mŕtvicu, čo dokazuje aj to, že Polívka k privolanej sanitke došiel po vlastných. Záchranári ho iba sprevádzali.

Napriek tomu Bolek svojich blízkych poriadne vystrašil. „Mozgová príhoda, nech je akákoľvek, je vždy veľmi vážna a nesmie sa podceniť,“ dodal zdroj. Uviedol tiež, že herec užíva lieky, podstupuje vyšetrenia a lekári ho neustále sledujú.

