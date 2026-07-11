Kukláči v Púchove chytili lupiča z košickej herne: Pred spravodlivosťou sa márne skrýval v inom kraji

KOŠICE - Polícia zadržala v Púchove 34-ročného muža podozrivého z januárového lúpežného prepadnutia herne v Košiciach, pri ktorom páchateľ odcudzil viac ako 34.300 eur. Vyšetrovateľ zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva obvinil jeho aj 31-ročného muža, ktorý je už vo výkone väzby a trestu za inú trestnú činnosť. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová.
Ako povedala, po prepadnutí herne policajti po páchateľovi, ktorý z miesta ušiel, začali ihneď intenzívne pátrať. Košickí krajskí kriminalisti počas celého obdobia od spáchania skutku vykonávali potrebné úkony. Vo štvrtok (9. 7.) ráno zasiahli košickí kukláči v spolupráci s trenčianskymi kriminalistami v meste Púchov, kde zadržali 34-ročného muža, dôvodne podozrivého zo spáchania januárového zločinu lúpeže v jednej z košických herní.
„Muž, už raz právoplatne odsúdený za lúpežné prepadnutie, bol presvedčený, že ak sa odsťahuje do iného kraja na Slovensku, policajti mu ‚neprídu na stopu‘. V priebehu vyšetrovania bola zistená prepojenosť zadržaného muža s 31-ročným Lukášom, ktorý sa už v súčasnej dobe nachádza v ústave na výkon väzby a ústave na výkon trestu odňatia slobody za inú trestnú činnosť, a ich koordinovaný postup a činnosť pred a po lúpežnom prepadnutí. Štvrtkovými vykonávanými úkonmi bola zároveň nájdená aj zbraň, s ktorou 34-ročný muž januárový skutok spáchal, tá bola následne zaistená a k jej druhu sa vyjadria experti,“ povedala Ivanová.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície KR PZ v Košiciach v piatok (10. 7.) zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva obvinil dve osoby, 34-ročného Jozefa a 31-ročného Lukáša. „Keďže mladší z mužov už ‚sedí za mrežami‚, krajský policajný vyšetrovateľ spracuje podnet na podanie návrhu na vzatie aj obvineného Jozefa do vyšetrovacej väzby. V prípade dokázania viny hrozí obom aktérom lúpeže trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov,“ dodala Ivanová.