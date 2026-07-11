Vedenie SND účasť na Pohode neschválilo: TÍTO herci a herečky vystúpili aj bez súhlasu!

TRENČÍN - Generálna riaditeľka Slovenského národného divadla Zuzana Ťapáková oficiálnu účasť činohry SND na festivale Pohoda neschválila. Jedenásť hercov a herečiek sa však napokon na podujatí objavilo a návštevníkom predstavili divadelné inscenácie. Nechýbali medzi nimi známe mená ako Emília Vášáryová, Richard Stanke, Robo Roth či Martin Huba.
Festival Pohoda tento rok priniesol výrazný moment zo sveta slovenského divadla. Hoci oficiálna účasť Slovenského národného divadla na festivale nebola schválená vedením inštitúcie, na Pohodu napokon dorazili herci z činohry SND.
Generálna riaditeľka SND Zuzana Ťapáková účasť divadla na festivale neodsúhlasila, no jedenásť hercov a herečiek sa rozhodlo vystúpiť samostatne. Medzi nimi boli napríklad Richard Stanke, Robo Roth, Jana Oľhová, Jana Kovalčíková či herecká legenda Emília Vášáryová. Priestor dostal aj Martin Huba, ktorý sa prihovoril návštevníkom festivalu. „Shakespeare povedal, radšej mať po smrti na hrobe zlý epitaf ako zaživa zlú povesť. U hercov je len jedno dôležité, aby nevzali tento panský strach za svoj strach, aby ďalej pomenúvali veci, lebo je to ich základným poslaním,“ uviedol pre Denník N.
Vášáryová priznala, že sama nečakala, že sa ešte niekedy na Pohodu vráti – a už vôbec nie v úlohe účinkujúcej. Napokon však chcela byť súčasťou vystúpenia svojich kolegov. „Chcela som tu byť, podporiť činohru, kým tam ešte som,“ povedala herečka pre spomínaný denník.
Herci na festivale predstavili divadelné inscenácie a podľa Richarda Stankeho ich prijatie zo strany návštevníkov veľmi potešilo. Atmosféru na Pohode opísal ako výnimočnú. „Je to super, nech si kto myslí čo chce, či to je nejaká bublina a tak ďalej. Je tu naozaj neuveriteľná atmosféra. A o to viac, pretože tí diváci, návštevníci toho festivalu, sú vlastne nejakým spôsobom ľudia, ktorí chápu situáciu. Či už majú rovnaké názory alebo nie, ale tie reakcie sú o to vrelejšie,“ uviedol Stanke pre denník. Vystúpenie hercov SND sa tak stalo jedným z výrazných momentov festivalu. Aj keď divadlo ako inštitúcia na Pohode oficiálne nevystupovalo, jeho tváre tam napokon nechýbali.
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