Turecko uložilo pokutu viac než 100 lekárom za vykonávanie cisárskych rezov

ANKARA - Turecké ministerstvo zdravotníctva uložilo pokutu viac než 100 pôrodníkom a gynekológom za vykonávanie cisárskych rezov, suspendovalo ich a nariadilo im absolvovať odborné školenie. Informuje o tom agentúra AFP.
Na základe najnovších dostupných údajov z roku 2023 má Turecko spomedzi krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) najvyššiu mieru pôrodov cisárskym rezom. V danom roku pripadalo približne 615 takýchto zákrokov na každých 1000 živonarodených detí. Lekári pre AFP povedali, že cisárske rezy sú časovo efektívnejšie pre zdravotnícky personál - 30 minút oproti 12 hodinám pri prirodzenom pôrode - a znižujú riziko súdnych sporov v súvislosti s komplikáciami, čo zaručuje bezpečnosť pre lekára, ako aj pre ženy.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v reakcii na klesajúcu pôrodnosť v krajine minulý rok varoval, že táto situácia predstavuje „väčšiu hrozbu než vojna“, a od roku 2026 vyhlásil „desaťročie rodiny“. Turecká vláda v tom čase zároveň prišla s novými opatreniami, ktoré majú mladých ľudí motivovať k zakladaniu rodín.
Veľká kritika zo strany zdravotníkov
Erdogan chce riešiť problém rekordného počtu plánovaných cisárskych rezov, pričom jeho vláda v apríli 2025 zakázala vykonávanie takýchto zákrokov v súkromných zdravotníckych zariadeniach bez lekárskeho odôvodnenia. Noviny BirGun s odvolaním sa na údaje zdravotníckych združení v krajine informovali, že za vykonávanie cisárskych rezov dostalo pokutu viac ako 100 lekárov. Tento krok vyvolal kritiku zo strany zdravotníkov.
Lekárska komora v Antalyi na svojej internetovej stránke uviedla, že pôrodníci „dostali upozornenia, boli podrobení disciplinárnym vyšetrovaniam, dočasne zbavení výkonu povolania a nútení zúčastniť sa na prenatálnych školeniach, a to z dôvodu vysokej miery cisárskych rezov v krajine“. Lekárka Ayse Gultekingilová z tureckého lekárskeho združenia pre BirGun uviedla, že trestanie lekárov nevyrieši problém vysokého počtu cisárskych rezov v Turecku. „Miera pôrodov cisárskym rezom v Turecku presahuje 60 percent. Avšak spôsob pôrodu odráža rôzne problémy tureckého zdravotného systému,“ konštatovala.