Streda8. júl 2026, meniny má Ivan, zajtra Lujza

Paľo Bruchala prežil hororový večer: Odmietol zaplatiť... prišli si preňho policajti!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (27)
(Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

TURECKO - To, čo malo byť príjemnou rozlúčkou s Istanbulom, sa zmenilo na nepríjemný zážitok, na ktorý len tak nezabudne. Moderátor a herec Paľo Bruchala si posledný večer dovolenky chcel užiť pri pohári dobrého vína. Namiesto pokojného posedenia však skončil v konflikte s personálom podniku a napokon zasahovala aj polícia.

Bruchala objavil v novej prístavnej časti Istanbulu podnik, ktorý si počas pobytu obľúbil. Ako sám hovorí, za štyri dni tam zavítal až trikrát. „Boli tam celkom príjemné miešané drinky. Prišiel som tam na posledný večer, že sa ideme rozlúčiť s Istanbulom,“ opísal začiatok večera. Tentoraz si však namiesto kokteilu vybral turecké červené víno. Pri bare si pozrel ponuku, vybral si víno a opýtal sa, či ho môže ochutnať. Personál mu vyhovel. „Chutilo mi, tak som si objednal fľašu. Vypili sme prvú fľašu, potom som objednal druhú fľašu a prišlo na platenie,“ povedal v podcaste Choď Do...

Práve účet mal byť momentom, keď sa príjemný večer zmenil na nepríjemnú skúsenosť. Bruchala zostal šokovaný sumou, ktorú od neho podnik žiadal. „Prišiel účet a ja na to pozerám, že toto čo je za cenu. Koľko stojí tá fľaša?“ spomína. Odpoveď personálu ho poriadne zaskočila. „Ty mi chceš povedať, že pohár červeného tureckého stojí 20 eur? Ty si sa s kým zrazil?“ reagoval Bruchala, ktorý tvrdí, že v menu nebola pri víne jasne uvedená informácia o objeme. Pri iných nápojoch podľa neho množstvo uvedené bolo, napríklad pri pive 33 cl, no pri víne údaj chýbal.


Situácia sa mala vyhrotiť po príchode majiteľa podniku. Bruchala tvrdí, že dovtedy bola komunikácia úplne v poriadku. „Po tie dva razy predtým bol kamarátsky, všetko bolo super, rozprávali sme sa. A zrazu mi ukazuje kamery a tvrdí, že cena je za pohár vína,“ uviedol. Keď odmietol zaplatiť sumu, ktorú považoval za neprimeranú, majiteľ začal kričať a privolal ďalších ľudí. „Asi desať Turkov začalo po mne bliakať. Mne to celé prišlo strašne smiešne,“ povedal.

Najväčší šok však podľa neho prišiel neskôr. Keďže sa odmietol podriadiť účtu, ktorý považoval za nespravodlivý, majiteľ neváhal prikročiť k ráznemu kroku. „Povedal mi, že keď mu nezaplatím, zavolá na mňa políciu. A on normálne na mňa zavolal policajtov,“ opísal. Na policajtov čakali vyše pol hodiny. Keď dorazili, podľa Bruchalu nastal ďalší nepríjemný moment – nevedeli anglicky. „Zavolali ma dovnútra reštaurácie, tam stáli desiati nado mnou a rozprávali sa turecky,“ uviedol. Nakoniec sa našiel jeden "dobrovoľník", ktorý mu začal prekladať.

Bruchala policajtom vysvetľoval, že peniaze má a zaplatiť chce, no problém vidí v spôsobe, akým bola cena prezentovaná. „Povedal som im, že nie som agresívny, nie som opitý a že tu ide o princíp. Ukazoval som im menu, ktoré bolo absolútne neprehľadné,“ povedal. Policajti mu napokon oznámili, že účet musí zaplatiť, inak bude musieť ísť vec riešiť na policajnú stanicu. Bruchala tak nakoniec sumu uhradil. „V konečnom dôsledku som to zaplatil, ale upozornil som ho, aká recenzia čaká majiteľa na Google Maps. Bolo mu to ale jedno,“ dodal.

Z príjemného posledného večera v tureckej metropole sa tak podľa Bruchalu stal zážitok, ktorý sa premenil na poriadne nepríjemnú skúsenosť.

Viac o téme: Paľo Bruchala
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Po odchode do Česka
Po odchode do Česka prišla facka! Hrycová priznala sklamanie zo Slovenska: Takto to predsa nemá byť...
Domáci prominenti
Exmoderátorovi Bruchalovi ležia POLITICI
Exmoderátorovi Bruchalovi ležia POLITICI v žalúdku: Podáva si ich rad-radom, nešetril ani...
Domáci prominenti
Bruchala osem rokov po
Bruchala osem rokov po odchode z Markízy: ZNECHUTENÝ zo Slovenska… Chce sa ODSŤAHOVAŤ!
Domáci prominenti
FOTO FOTO Bruchala 6 rokov
FOTO Bruchala 6 rokov po odchode z Markízy: Najprv išiel dohola a teraz... Katastrofa!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Natalia Germáni na KVIFF
Natalia Germáni na KVIFF
Prominenti
Kandráčovcov a Kollárovcov spájajú nielen koncerty, ale aj kuriózne zážitky: Toto je fakt bizár!
Kandráčovcov a Kollárovcov spájajú nielen koncerty, ale aj kuriózne zážitky: Toto je fakt bizár!
Prominenti
Slovenský kanoista Alex Gavlider: Vedel som, že to mám v sebe
Slovenský kanoista Alex Gavlider: Vedel som, že to mám v sebe
Šport

Domáce správy

Ráno poznačila tragická dopravná
Ráno poznačila tragická dopravná nehoda: FOTO Z auta ostala len kopa šrotu!
Domáce
Nie každá pokuta z
Nie každá pokuta z radaru je nepriestrelná: TENTO malý detail rozhoduje, či máte šancu na úspech
Domáce
Neznalosť neospravedlňuje! TIETO suveníry
Neznalosť neospravedlňuje! TIETO suveníry z dovolenky radšej nekupujte! Riskujete pokutu až tisíce eur
Zaujímavosti
V Košiciach odštartovala detská univerzita UVLF: Malí študenti zažijú svet zvierat aj farmácie
V Košiciach odštartovala detská univerzita UVLF: Malí študenti zažijú svet zvierat aj farmácie
Košice

Zahraničné

Rusi presadajú na kone:
Rusi presadajú na kone: Pre drahý benzín ich kupujú namiesto terénnych áut
Zahraničné
Po úderoch USA v
Po úderoch USA v Iráne čelí Kuvajt útokom, v Bahrajne zazneli varovné sirény
Zahraničné
Ilustračné foto
Teherán odsúdil rozhodnutie USA obnoviť sankcie na predaj iránskej ropy
Zahraničné
Agent ICE smrteľne postrelil
Agent ICE smrteľne postrelil muža z Mexika, podľa DHS išlo o sebaobranu
Zahraničné

Prominenti

FOTO Speváčka Duffy sa
FOTO Speváčka Duffy sa po únose a znásilnení opäť postavila na pódium: Aha, ako po 16. rokoch vyzerá!
Zahraniční prominenti
Paľo Bruchala prežil hororový
Paľo Bruchala prežil hororový večer: Odmietol zaplatiť... prišli si preňho policajti!
Domáci prominenti
Lenka Šóošová
Trápenie bývalej markizáckej hviezdy: Čo mám robiť s mojím synom?
Domáci prominenti
Anjelica Huston
Slávna Morticia z Addamsovcov: Aha, ako vyzerala ako 16-ročná žaba!
Osobnosti

Zaujímavosti

Ilustrácia zobrazujúca hviezdu TOI-791
Astronómovia objavili obrie planéty: Sú ľahšie ako cukrová vata!
Zaujímavosti
Neznalosť neospravedlňuje! TIETO suveníry
Neznalosť neospravedlňuje! TIETO suveníry z dovolenky radšej nekupujte! Riskujete pokutu až tisíce eur
Zaujímavosti
Dá sa zvrátiť poškodenie
Dá sa zvrátiť poškodenie spôsobené alkoholom? Vedci odhalili, čo sa začne v tele diať po vysadení alkoholu
vysetrenie.sk
Chlapec našiel na pláži
Chlapec našiel na pláži zvláštny kameň! Ukázalo sa, že je to NIEČO neuveriteľné
Zaujímavosti

Dobré správy

Prestala chodiť medzi ľudí:
Prestala chodiť medzi ľudí: Tento problém vzal Márii radosť zo života, našla však riešenie!
plnielanu.sk
FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce
Na Slovensku rastie rýchlejšie
Na Slovensku rastie rýchlejšie ako zvyšok ekonomiky: Viete, o aký sektor ide?
hashtag.sk
FOTO Naša redaktorka absolvovala vyšetrenie
Za pár minút a bez výmenného lístka: Skúsili sme vyšetrenie, aké ponúka jediné laboratórium na Slovensku
Domáce

Ekonomika

Štát pošle Hornonitrianskym baniam takmer 13 miliónov eur: Peniaze majú pomôcť s koncom uhlia
Štát pošle Hornonitrianskym baniam takmer 13 miliónov eur: Peniaze majú pomôcť s koncom uhlia
Šialenstvo na burze: Samsung prepisuje históriu, rekordné zisky z AI čipov však investorov paradoxne vydesili!
Šialenstvo na burze: Samsung prepisuje históriu, rekordné zisky z AI čipov však investorov paradoxne vydesili!
10 faktov slovenskej fabrike Kia, ktoré vás prekvapia: Viac motorov ako áut, nadštandardné platy aj armáda robotov!
10 faktov slovenskej fabrike Kia, ktoré vás prekvapia: Viac motorov ako áut, nadštandardné platy aj armáda robotov!
Chceli ošklbať štát o státisíce: Finančná správa stopla pokus špekulantov zbohatnúť na novej dani!
Chceli ošklbať štát o státisíce: Finančná správa stopla pokus špekulantov zbohatnúť na novej dani!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Penaltová lotéria v prospech Švajčiarov: Kolumbijčania sa lúčia s MS 2026
MS VO FUTBALE 2026 Penaltová lotéria v prospech Švajčiarov: Kolumbijčania sa lúčia s MS 2026
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Obrovský hnev egyptského trénera po vypadnutí: To, čo sa nám stalo, nebolo fér
MS VO FUTBALE 2026 Obrovský hnev egyptského trénera po vypadnutí: To, čo sa nám stalo, nebolo fér
MS vo futbale
Sinner podľa očakávania v semifinále a veľkolepá 5-hodinová bitka Djokoviča s Augerom-Aliassimem!
Sinner podľa očakávania v semifinále a veľkolepá 5-hodinová bitka Djokoviča s Augerom-Aliassimem!
Muži
MS VO FUTBALE 2026 Messi bol na pokraji vypadnutia proti Egyptu: Neuveriteľná otočka Argentíny!
MS VO FUTBALE 2026 Messi bol na pokraji vypadnutia proti Egyptu: Neuveriteľná otočka Argentíny!
MS vo futbale

Auto-moto

FOTO/VIDEO: BMW X5 5. generácie - Neue Klasse obor s verziou na elektrinu i vodík
FOTO/VIDEO: BMW X5 5. generácie - Neue Klasse obor s verziou na elektrinu i vodík
Modely
Diaľničný úsek od Hubovej po Likavku je v kolaudačnom konaní
Diaľničný úsek od Hubovej po Likavku je v kolaudačnom konaní
Doprava
BYD Dolphin G DM-i v Bratislave: priestranný a výnimočný so zaujímavou cenou
BYD Dolphin G DM-i v Bratislave: priestranný a výnimočný so zaujímavou cenou
Predstavujeme
FOTO: Nový Renault Megane - lepší, krajší, s novou technikou
FOTO: Nový Renault Megane - lepší, krajší, s novou technikou
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Od chronického sťažovateľa po tichého jedáka: 6 typov kolegov, ktorých nájdete v každom jednom office
Od chronického sťažovateľa po tichého jedáka: 6 typov kolegov, ktorých nájdete v každom jednom office
O práci s humorom
Letné tábory na účet zamestnávateľa? Využite rekreačný poukaz a ušetrite na programe pre deti
Letné tábory na účet zamestnávateľa? Využite rekreačný poukaz a ušetrite na programe pre deti
Rady, tipy a triky
Prieskum: Firmy home office nerušia, hľadajú skôr hybridný model
Prieskum: Firmy home office nerušia, hľadajú skôr hybridný model
Prostredie práce
Mladí si nevedia nájsť prácu. Dôvodom nie je len AI, ale obľúbený pracovný benefit
Mladí si nevedia nájsť prácu. Dôvodom nie je len AI, ale obľúbený pracovný benefit
Zahraničné

Varenie a recepty

Čo piť počas horúčav? 3 domáce limonády, ktoré uhasia smäd lepšie ako čistá voda.
Čo piť počas horúčav? 3 domáce limonády, ktoré uhasia smäd lepšie ako čistá voda.
Trháte v záhrade prvé uhorky? Urobte z nich tento božsky krémový šalát po americky.
Trháte v záhrade prvé uhorky? Urobte z nich tento božsky krémový šalát po americky.
Čierne ríbezle: Lokálna superpotravina, ktorá schová exotiku do vrecka
Čierne ríbezle: Lokálna superpotravina, ktorá schová exotiku do vrecka
Rady a tipy
Ako si vyrobiť fit zeleninové špagety iba s obyčajnou škrabkou na zemiaky
Ako si vyrobiť fit zeleninové špagety iba s obyčajnou škrabkou na zemiaky
Rady a tipy

Technológie

Na východe Slovenska vyrástla „Železná stena“. Delostrelci absolvovali najväčšie cvičenie svojho druhu za posledných 25 rokov
Na východe Slovenska vyrástla „Železná stena“. Delostrelci absolvovali najväčšie cvičenie svojho druhu za posledných 25 rokov
Slovenská armáda
Neandertálci odišli, no ich zvyky akoby zostali. Vedci v tureckej jaskyni našli zvláštnu stopu po dvoch druhoch ľudí
Neandertálci odišli, no ich zvyky akoby zostali. Vedci v tureckej jaskyni našli zvláštnu stopu po dvoch druhoch ľudí
Veda a výskum
Chystáš sa na dovolenku? Tieto Android funkcie si zapni ešte doma, inak ťa mobil môže nechať v štichu
Chystáš sa na dovolenku? Tieto Android funkcie si zapni ešte doma, inak ťa mobil môže nechať v štichu
Android
Nový vojenský dron má preletieť takmer 1 000 kilometrov a vystúpať do výšky 18-tisíc metrov. Zvládnuť má prieskum, prepravu nákladu aj bojové úlohy
Nový vojenský dron má preletieť takmer 1 000 kilometrov a vystúpať do výšky 18-tisíc metrov. Zvládnuť má prieskum, prepravu nákladu aj bojové úlohy
Armádne technológie

TN LIVE

VIDEO: Ďalšie výbuchy v Kyjeve. Rusko útočilo aj v ďalšom ukrajinskom meste
VIDEO: Ďalšie výbuchy v Kyjeve. Rusko útočilo aj v ďalšom ukrajinskom meste
Zahraničné
Napätie pokračuje aj napriek prímeriu. USA a Irán opäť na seba vzájomne útočili
Napätie pokračuje aj napriek prímeriu. USA a Irán opäť na seba vzájomne útočili
Zahraničné
Taktický boj gól nepriniesol, veľkú drámu rozhodli až penalty. Švajčiari vo štvrťfinále vyzvú Argentínu
Taktický boj gól nepriniesol, veľkú drámu rozhodli až penalty. Švajčiari vo štvrťfinále vyzvú Argentínu
Šport
Zákaz sociálnych sieti pre deti zatiaľ zlyháva. Odhalili zásadný problém
Zákaz sociálnych sieti pre deti zatiaľ zlyháva. Odhalili zásadný problém
Zahraničné

Bývanie

Vyzerá ako bežný dom, no postavili ho geniálne. Klímu v lete ani netreba, na kúrenie minú z energií len minimum
Vyzerá ako bežný dom, no postavili ho geniálne. Klímu v lete ani netreba, na kúrenie minú z energií len minimum
V júli vysaďte na záhon tieto kvety, zakvitnúť stihnú ešte túto sezónu. Viaceré sa hodia aj do sucha
V júli vysaďte na záhon tieto kvety, zakvitnúť stihnú ešte túto sezónu. Viaceré sa hodia aj do sucha
More je pod terasou a na pohodlí tu nešetrili. Dom na pobreží je ako stvorený na perfektný dovolenkový relax!
More je pod terasou a na pohodlí tu nešetrili. Dom na pobreží je ako stvorený na perfektný dovolenkový relax!
Riešime bazén na malý pozemok: S akými rozmermi a rátať a prečo potrebujete viac miesta, ako sa môže zdať?
Riešime bazén na malý pozemok: S akými rozmermi a rátať a prečo potrebujete viac miesta, ako sa môže zdať?

Pre kutilov

Urobte z uhlovej brúsky stolovú pílu: Šikovný trik na dokonale presné rezy
Urobte z uhlovej brúsky stolovú pílu: Šikovný trik na dokonale presné rezy
Náradie a stroje
Plánujete chov anduliek? Ušetrite desiatky eur a pripravte im domov, ktorý budú milovať
Plánujete chov anduliek? Ušetrite desiatky eur a pripravte im domov, ktorý budú milovať
Dvor a záhrada
Betónová dlažba nemusí slúžiť len na spevnené plochy. Takto si z nej vyrobíte lavičku a stojan na bicykle
Betónová dlažba nemusí slúžiť len na spevnené plochy. Takto si z nej vyrobíte lavičku a stojan na bicykle
Dvor a záhrada
Druhá vlna júlovej výsadby: 5 plodín, ktoré stihnú dozrieť a prinesú vám bohatú úrodu do jesene
Druhá vlna júlovej výsadby: 5 plodín, ktoré stihnú dozrieť a prinesú vám bohatú úrodu do jesene
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najväčší perfekcionisti zverokruhu: Chyby odpúšťajú každému, len nie sebe
Zábava
Najväčší perfekcionisti zverokruhu: Chyby odpúšťajú každému, len nie sebe
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ráno poznačila tragická dopravná
Domáce
Ráno poznačila tragická dopravná nehoda: FOTO Z auta ostala len kopa šrotu!
Nie každá pokuta z
Domáce
Nie každá pokuta z radaru je nepriestrelná: TENTO malý detail rozhoduje, či máte šancu na úspech
MIMORIADNY ONLINE Z Kyjeva
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Z Kyjeva hlásia výbuchy po ruských úderoch: Zelenskyj žiada NATO o pomoc!
Panika v NATO: USA
Zahraničné
Panika v NATO: USA stiahli z východného krídla stovky vojakov! Nikto nevie, čo bude ďalej

Ďalšie zo Zoznamu