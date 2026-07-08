Paľo Bruchala prežil hororový večer: Odmietol zaplatiť... prišli si preňho policajti!

TURECKO - To, čo malo byť príjemnou rozlúčkou s Istanbulom, sa zmenilo na nepríjemný zážitok, na ktorý len tak nezabudne. Moderátor a herec Paľo Bruchala si posledný večer dovolenky chcel užiť pri pohári dobrého vína. Namiesto pokojného posedenia však skončil v konflikte s personálom podniku a napokon zasahovala aj polícia.
Bruchala objavil v novej prístavnej časti Istanbulu podnik, ktorý si počas pobytu obľúbil. Ako sám hovorí, za štyri dni tam zavítal až trikrát. „Boli tam celkom príjemné miešané drinky. Prišiel som tam na posledný večer, že sa ideme rozlúčiť s Istanbulom,“ opísal začiatok večera. Tentoraz si však namiesto kokteilu vybral turecké červené víno. Pri bare si pozrel ponuku, vybral si víno a opýtal sa, či ho môže ochutnať. Personál mu vyhovel. „Chutilo mi, tak som si objednal fľašu. Vypili sme prvú fľašu, potom som objednal druhú fľašu a prišlo na platenie,“ povedal v podcaste Choď Do...
Práve účet mal byť momentom, keď sa príjemný večer zmenil na nepríjemnú skúsenosť. Bruchala zostal šokovaný sumou, ktorú od neho podnik žiadal. „Prišiel účet a ja na to pozerám, že toto čo je za cenu. Koľko stojí tá fľaša?“ spomína. Odpoveď personálu ho poriadne zaskočila. „Ty mi chceš povedať, že pohár červeného tureckého stojí 20 eur? Ty si sa s kým zrazil?“ reagoval Bruchala, ktorý tvrdí, že v menu nebola pri víne jasne uvedená informácia o objeme. Pri iných nápojoch podľa neho množstvo uvedené bolo, napríklad pri pive 33 cl, no pri víne údaj chýbal.
Situácia sa mala vyhrotiť po príchode majiteľa podniku. Bruchala tvrdí, že dovtedy bola komunikácia úplne v poriadku. „Po tie dva razy predtým bol kamarátsky, všetko bolo super, rozprávali sme sa. A zrazu mi ukazuje kamery a tvrdí, že cena je za pohár vína,“ uviedol. Keď odmietol zaplatiť sumu, ktorú považoval za neprimeranú, majiteľ začal kričať a privolal ďalších ľudí. „Asi desať Turkov začalo po mne bliakať. Mne to celé prišlo strašne smiešne,“ povedal.
Najväčší šok však podľa neho prišiel neskôr. Keďže sa odmietol podriadiť účtu, ktorý považoval za nespravodlivý, majiteľ neváhal prikročiť k ráznemu kroku. „Povedal mi, že keď mu nezaplatím, zavolá na mňa políciu. A on normálne na mňa zavolal policajtov,“ opísal. Na policajtov čakali vyše pol hodiny. Keď dorazili, podľa Bruchalu nastal ďalší nepríjemný moment – nevedeli anglicky. „Zavolali ma dovnútra reštaurácie, tam stáli desiati nado mnou a rozprávali sa turecky,“ uviedol. Nakoniec sa našiel jeden "dobrovoľník", ktorý mu začal prekladať.
Bruchala policajtom vysvetľoval, že peniaze má a zaplatiť chce, no problém vidí v spôsobe, akým bola cena prezentovaná. „Povedal som im, že nie som agresívny, nie som opitý a že tu ide o princíp. Ukazoval som im menu, ktoré bolo absolútne neprehľadné,“ povedal. Policajti mu napokon oznámili, že účet musí zaplatiť, inak bude musieť ísť vec riešiť na policajnú stanicu. Bruchala tak nakoniec sumu uhradil. „V konečnom dôsledku som to zaplatil, ale upozornil som ho, aká recenzia čaká majiteľa na Google Maps. Bolo mu to ale jedno,“ dodal.
Z príjemného posledného večera v tureckej metropole sa tak podľa Bruchalu stal zážitok, ktorý sa premenil na poriadne nepríjemnú skúsenosť.
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