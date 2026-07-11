Ešte nedávno bojovala v nemocnici o život a teraz? Halina Pawlovská vyzerá skvelo, čo je za tým?

PRAHA - Ešte donedávna sa o ňu bálo celé Česko. Halina Pawlowská (71) bojovala o život, prešla si jedným z najťažších období svojej existencie a mesiace trávila náročnou rekonvalescenciou. Dnes však všetkým vyrazila dych.
Halina z dovolenky pri Baltskom mori zverejnila fotografie, na ktorých pôsobí oddýchnuto, štýlovo a spokojne. Fanúšikovia sa zhodujú: vyzerá lepšie ako kedykoľvek za posledné roky.
Obľúbená spisovateľka a moderátorka si dopriala oddych pri poľskom pobreží a po návrate, ako známa gurmánka, priznala, že najviac jej chýbajú hotelové raňajky aj bezstarostné dovolenkové dni. Na sociálnej sieti pridala niekoľko záberov z prímorských Sopotov, kde pózuje v dlhých tmavých šatách s výrazným mejkapom. Práve jedna fotografia spôsobila hotové šialenstvo.
„Aká ste krásna!“, „Vyzeráte čoraz lepšie,“ či dokonca „Ste bohyňa,“ písali jej nadšení fanúšikovia. Objavili sa síce aj skeptici, ktorí tvrdili, že fotografie musela upraviť umelá inteligencia, no Halina ich okamžite uzemnila s typickým humorom.
Bojovala o život
Za úsmevom, ktorý dnes rozdáva, sa však skrýva mimoriadne bolestivý príbeh. Len pred niekoľkými mesiacmi sama otvorene priznala, že bola doslova na pokraji smrti. Dlhý čas o svojom zdravotnom stave mlčala, až teraz prezradila, aké dramatické chvíle prežívala.
Pred dvoma rokmi jej náhle skolabovali pľúca. Lekári zistili, že v krvi mala nebezpečne vysokú hladinu oxidu uhličitého a organizmus nedokázal správne odvádzať škodlivé látky. Situáciu ešte skomplikoval zápal pľúc a Halina skončila vo veľmi vážnom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti.
„Išlo mi o život,“ priznala bez prikrášľovania. Dokonca sama povedala, že sa cítila otrávená a mala pocit, akoby bola na úplnom konci svojich síl.
Po prepustení z nemocnice nasledovala dlhá a náročná rekonvalescencia. Dýchanie jej robilo veľké problémy, doma musela používať kyslíkovú masku a rehabilitovať. Kvôli zdravotným komplikáciám prerušila nakrúcanie aj pracovné povinnosti a sama priznala, že stratila energiu aj chuť do života.
„Mám už dvojročný sklz. Keď som sa dostala z nemocnice domov, prešla ma dobrá nálada a nemala som v sebe toľko energie,“ povedala úprimne.
Dnes je všetko inak
Našťastie sa karta obrátila. Halina dnes hovorí, že sa cíti výrazne lepšie, opäť píše knihy, vracia sa k práci a najmä si naplno užíva život. Aj dovolenka pri mori bola dôkazom, že sa jej sila postupne vracia.
A hoci výrazne schudla, sama nikdy netvrdila, že by išlo o zámerné chudnutie. Zmena postavy prišla najmä v dôsledku vážnych zdravotných problémov a náročnej liečby. O to viac dnes teší fanúšikov, že na nových fotografiách pôsobí sviežo, spokojne a plná optimizmu.