Herca Bolka Polívku pustili z nemocnice, no boj ešte nekončí: Lekári hovoria o ochrnutí!

PRAHA - Legendárny český herec Bolek Polívka (76) prežil mozgovú príhodu, ktorá ho skolila priamo v Divadle Bolka Polívku v Brne. Po piatich dňoch hospitalizácie ho lekári prepustili domov, no ešte stále nemá vyhraté. Stále je pod dôkladným dohľadom odborníkov, ktorí upozorňujú, že hrozí aj ochrnutie.
Bolek Polívka vydesil fanúšikov, keď ho v piatok počas dňa postihla mozgová príhoda a okamžite musela zasahovať záchranka. Herec bol odvezený priamo z jeho vlastného divadla v Brne do Fakultnej nemocnice u sv. Anny. Našťastie, všetko dopadlo lepšie, než sa mnohí obávali. Lekári potvrdili, že príhoda bola slabšia a Bolek si vyžiadal len päť dní hospitalizácie. „Pán Polívka bol v utorok prepustený domov do ambulantnej starostlivosti,“ uviedla nemocnica.
Dnes je už obľúbený herec späť vo svojom domácom prostredí, kde sa oňho s láskou stará manželka Marcela (55). Pod dohľadom ho má však stále aj tím neurológov, ktorí sledujú jeho zdravotný stav a nasadili mu potrebné lieky. „Je doma, ale samozrejme pod odborným lekárskym dohľadom,“ potvrdila pre český denník Aha! aj jeho exmanželka Chantal Poullain (68), s ktorou má syna Vladimíra Polívku (36).
Mozgová príhoda je pritom veľmi závažný stav, ktorý sa nikdy nesmie podceniť. Preto sa o herca, aj keď je už doma, stále starajú neurológovia. Podávajú mu lieky, neustále absolvuje rôzne vyšetrenia a je starostlivo monitorovaný. „A nejde len o hlavu. Môže ísť aj o čiastočné ochrnutie tela. Zatiaľ sa však zdá, že bude všetko v poriadku,“ uviedli na neurologickom oddelení.
Cievna mozgová príhoda
Mozgová príhoda, odborným názvom cerebrovaskulárna príhoda alebo mŕtvica, nastáva, keď sa náhle preruší prísun krvi do časti mozgu. Mozog tak nedostáva kyslík a živiny, čo môže spôsobiť poškodenie jeho tkaniva. Príhoda môže byť spôsobená zablokovanou cievou (ischemická príhoda) alebo prasknutou cievou a krvácaním do mozgu (hemoragická príhoda). Príznaky sa často objavujú náhle a môžu zahŕňať oslabenie alebo ochrnutie časti tela, poruchy reči, zrakové problémy alebo závraty. Ide o stav, ktorý vyžaduje okamžitú lekársku pomoc, pretože čím skôr sa podá liečba, tým menšie sú dlhodobé následky.