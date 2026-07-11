Nový iránsky vodca sľúbil pomstu za smrť svojho otca Alího Chameneího

TEHERÁN - Iránsky najvyšší vodca Modžtaba Chameneí prisahal, že pomstí svojho zavraždeného otca a predchodcu Alího Chameneího. Podľa jeho tvrdenia je pomsta nevyhnutná a je "požiadavkou národa". Vyhlásenie vydal na svojom účte na Telegrame pri príležitosti pohrebných obradov za svojho otca, ktorý zomrel v prvých chvíľach izraelsko-amerických útokov na Irán 28. februára.
"Sľubujeme, že pomstíme krv mučeníckeho vodcu i všetkých mučeníkov týchto dvoch vojen na zločinných a hanebných vrahoch," uviedol Chameneí vo vyhlásení. Text zverejnený v piatok podľa agentúry AFP predstavuje prvé vyhlásenie nového iránskeho lídra od pohrebu jeho otca, ktorý sa konal tento týždeň.
Izrael a Spojené štáty začali údery proti Iránu 28. februára. V apríli Spojené štáty a Irán oznámili pokoj zbraní, v júni potom obe krajiny podpísali memorandum o porozumení, ktoré malo otvoriť cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode. Od aprílového prímeria sa však niekoľkokrát stalo, že Spojené štáty vykonali údery na Irán, na čo Teherán odpovedal odvetou. Obe strany sa navzájom obviňujú z porušovania dohôd.