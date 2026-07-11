VIDEO z Krkonoš obletelo internet: Motorkárka vošla do zákruty a dopadla na strechu auta, stáli pri nej všetci svätí!

CHOTĚVICE - Len málokto by po takomto náraze očakával šťastný koniec. Sedemnásťročná motorkárka v Česku čelne narazila do osobného auta, pričom ju sila nárazu vymrštila vysoko do vzduchu. Namiesto tvrdého dopadu na vozovku však pristála priamo na streche vozidla. Celú dramatickú nehodu zachytila palubná kamera auta, ktoré stálo až za nimi a zábery sa rýchlo šíria internetom.
Ako informoval portál iDNES.cz, nehoda sa stala 26. júna približne o 7:20 na ceste I/16 v obci Chotěvice neďaleko železničného priecestia. Práve pre prítomnosť priecestia sa autá pohybovali veľmi pomaly, čo napokon zohralo kľúčovú úlohu pri mimoriadne šťastnom vyústení celej udalosti.
Prešli cez priecestie a odrazu do zákruty vpálila motorkárka
Na zábere z palubnej kamery vidieť, ako osobné auto s prívesným vozíkom pomaly prechádza cez železničný priechod. V protismere sa zo zákruty objaví motocykel, ktorý podľa všetkého vošiel do zákruty príliš rýchlo. Motorkárka nezvládla prejazd, dostala sa do protismeru a čelne narazila do osobného auta.
Náraz bol taký silný, že mladú vodičku v prilbe a s batohom na chrbte katapultovalo do vzduchu. Namiesto pádu na asfalt však dopadla priamo na strechu auta. Na videu je vidieť, že sa po dopade okamžite pohybovala a spustila nohy dolu, čím šokovala nielen vodiča auta, ale aj ostatných svedkov.
POZOR! Vo videu zaznie vulgarizmus!
"Vodička evidentne neprispôsobila rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a vlastnostiam vozidla. Pri prejazde pravotočivou zákrutou prešla do protismeru, kde sa čelne zrazila s osobným autom," uviedla pre portál hovorkyňa českej polície Andrea Muzikantová.
Hoci nehoda na prvý pohľad vyzerala mimoriadne vážne, skončila sa bez zranení. Dychové skúšky u oboch vodičov boli negatívne. Polícia mladistvej motorkárke udelila na mieste pokutu vo výške 500 českých korún, čo je asi 20 eur.
Na motorke a aute vznikli nemalé škody
Podľa hovorkyne vznikla na motocykli značky Shineray škoda približne 30-tisíc českých korún (1 236 eur), zatiaľ čo poškodenie osobného auta odhadli na približne 75-tisíc korún (3 091 eur). Video z nehody sa medzičasom začalo šíriť sociálnymi sieťami, kde mnohí hovoria o neuveriteľnom šťastí, ktoré mladú motorkárku zachránilo pred tragickými následkami.