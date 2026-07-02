Bolek Polívka nakrúca film, chceli sme vojsť do jeho šatne: Aha, čo nás ovalilo pri vstupe!

BRATISLAVA - Jeho humor milujeme všetci! Bolek Polívka je legendárny herec, mím, komik, dramatik a recesista, ktorý všetkému, čo robí, vtisne originálnu pečať.
Bolek Polívka (76) sa na Slovensku ocitol po dlhšom čase: „Keď nie je Lasica, návštevy sú sporadickejšie,“ priznal výnimočný herec a hneď zopakoval sarkastickú Lasicovu poznámku po tom, čo mu Bolek pvoedal, že ho menej vídať v televízii. „Lebo nevarím,“ povedal mu vtedy Lasica. Ešte vtipnejšie je však to, ako Bolek prepísal slovo na papieri pripevnenom na dverách jeho šatne. Bolek Polívka, Klopať!!! dostalo zrazu úplne nový význam... Stačilo zmeniť jediné písmenko!
Polívka prijal rolu vo filme Svet podľa Adama, ktorý bude divácky atraktívnou komediálnou feériou. Ponúkne príbeh o slávnom československom spevákovi Adamovi Zeminovi, ktorý na konci svojej kariéry vytvorí magické hudobné dielo. Avšak - príde k jeho násilnej cenzúre. Nakrúcať sa bude na Slovensku i v Čechách, prvá klapka už padla v Miloslavove a celý týždeň sa filmovalo na bratislavskej Kolibe. Herec sa veľmi tešil nielen na nakrúcanie a kolegov, ale aj na slovenské halušky. „Ja by som mohol byť veľmi dobrým ochutnávačom halušiek,“ priznal.
Vo filme hrá aj hercova dcéra Anna Polívková - dokonca jeho dcéru - na pľaci sa však vraj príliš často nestretnú. Bolek Polívka však priznal radosť z toho, že má v herectve pokračovateľov „Ja mám šesť detí, každé je mi podobné a každé z nich je mi podobné inak, čo sa mi celkom páči,“ povedal.
Vo filme hrajú aj ďalšie zvučné mená - Zuzana Kronerová, Viktória Jurištová a Dávid Hartl. Ďalšími dôležitými hereckými osobnosťami filmu sú Milka Vášaryová, Sväťo Malachovský, Lukáš Latinák, Marek Vašut, Daniel Fischer, Oľga Belešová, Gregor Hološka, Peter Šimun, Marek Majeský, Zuzana Fialová a ďalší.
V centre príbehu bude publikum svedkom toho, ako sa vymierajúca dedina v spoločenskom ohrození zobudí zo zlého sna, zastane pozitívny postoj a vezme svoju budúcnosť do vlastných rúk. A práve to sú témy, ktoré film komediálnym spôsobom otvorí: migrácia mladých ľudí, boj proti korupcii, úcta k starším, sebaurčenie našich životných ciest, spoločenská jednota.
Tím tvorcov sa pri projekte nestretáva prvýkrát. Naposledy v roku 2024 priniesli publiku už kultovú čiernu komédiu Invalid. Nemenej úspešné boli ale aj ich predošlé spolupráce, dráma Amnestie (2019), thrillery DOGG (2017) a Kandidát (2013). Už piata spolupráca dáva tvorcom príležitosť prehĺbiť vzájomnú kreativitu a poznanie, čo dáva základ na vznik kvalitného diela.