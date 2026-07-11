Chcete ešte toto leto zbierať vlastnú úrodu? Záhradník radí zasadiť tieto tri druhy zeleniny práve teraz

LONDÝN – Myslíte si, že na pestovanie zeleniny je už neskoro? Omyl. Odborník na záhradníctvo tvrdí, že aj počas júla môžete vysiať niekoľko druhov zeleniny, ktoré stihnete zozbierať ešte pred príchodom jesene. Niektoré dozrejú už za tri týždne.
Mnohí záhradkári si myslia, že s príchodom leta sa sezóna výsevu končí. Podľa záhradníckeho odborníka Garetha Lloyda Jonesa zo spoločnosti HIPPO Waste však stále
existuje niekoľko druhov zeleniny, ktoré rastú veľmi rýchlo a dokážu priniesť úrodu ešte pred ochladením.
„Veľa ľudí má pocit, že už zmeškali svoju šancu. Pravdou však je, že v záhrade sa aj počas leta nájde priestor na ďalšiu výsadbu. Stačí zvoliť plodiny, ktoré rýchlo rastú, dobre znášajú teplú pôdu a možno ich zbierať ešte pred príchodom chladnejšieho počasia,“ vysvetľuje odborník pre The Sun.
Reďkovky dozrejú za niekoľko týždňov
Za ideálnu voľbu považuje reďkovky. Patria medzi najrýchlejšie rastúce druhy zeleniny a niektoré odrody sú pripravené na zber už za tri až štyri týždne.
Semená sa vysievajú priamo do pôdy približne jeden centimeter hlboko. Pestovať ich možno na záhone, vo vyvýšenom záhone aj vo väčších kvetináčoch. Dôležité je nechať medzi rastlinami dostatok priestoru, aby si navzájom nekonkurovali.
Počas horúcich dní potrebujú pravidelnú zálievku. Ak pôda striedavo presychá a následne sa prudko zavlaží, korene môžu popraskať. Ak zostanú v zemi príliš dlho, bývajú drevnaté a strácajú svoju jemnú chuť.
Šalátové listy môžete zbierať priebežne
Druhou odporúčanou plodinou sú mladé šalátové listy. Namiesto klasických hlávkových šalátov odporúča odborník vysievať listové odrody, baby špenát, mizunu alebo ázijské horčice.
Prvé listy možno zbierať už po troch až šiestich týždňoch. Výhodou je, že rastliny nepotrebujú veľa miesta a bez problémov rastú aj v plytkých nádobách na balkóne alebo terase.
Počas letných horúčav je vhodné pestovať ich na mieste s ranným slnkom a popoludňajším tieňom. Pri zbere sa odporúča odtrhávať len vonkajšie listy alebo rastliny zastrihnúť niekoľko centimetrov nad zemou, aby mohli ďalej dorastať.
Francúzska fazuľa zvládne aj pestovanie v kvetináči
Treťou plodinou sú nízke odrody francúzskej fazule. Hoci potrebujú o niečo viac času než reďkovky, pri výseve začiatkom júla stihnú priniesť úrodu ešte počas leta.
Semená sa vysievajú približne štyri až päť centimetrov hlboko s rozostupmi 15 až 20 centimetrov. Rastlinám vyhovuje slnečné stanovisko a priepustná pôda. Pestovať ich možno na záhone aj vo väčších nádobách.
Počas kvitnutia potrebujú dostatok vody. Ak pôda vyschne, rastlina môže zhadzovať kvety a vytvorí menej strukov. Úrodu je vhodné zbierať pravidelne, ešte kým sú struky mladé a krehké. Tým sa podporí ďalšie kvitnutie a tvorba nových plodov.
Podľa odborníkov sa netreba báť pokračovať vo výseve ani počas leta. Rýchlo rastúce druhy zeleniny dokážu efektívne využiť voľné miesto v záhrade a priniesť čerstvú úrodu ešte pred príchodom jesenného počasia.