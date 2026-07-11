Šokujúce VIDEO: Opatrovateľka vyhodila chlapčeka do vzduchu! Spadol na zem a ona na neho, ťažké zranenie

NEW YORK - Takmer dvojročný chlapec utrpel podľa žaloby vážne poranenie mozgu aj poškodenie sluchu po tom, čo ho pracovníčka detského centra počas hry vyhodila do vzduchu a nedokázala zachytiť. Incident zachytili bezpečnostné kamery.
Pád z výšky zachytila kamera
K incidentu došlo v marci 2025 v detskom centre The Bay Club Clubhouse v meste El Segundo v americkom štáte Kalifornia.
Zo súdnych dokumentov, ktoré získal portál The California Post, vyplýva, že 23-mesačný chlapec označovaný iniciálami C. K. sa počas hry ocitol vo vzduchu po tom, čo ho zamestnankyňa držala za ruky a vyhodila nad svoju hlavu.
Na záberoch je podľa dokumentov vidieť, že dieťa sa dostalo do značnej výšky. Pracovníčka ho však pri dopade nezachytila a obaja spadli na zem. Zamestnnkyňa dokonca spadla na chlapčeka.
Po náraze si chlapec udrel hlavu a začal nekontrolovateľne plakať. Ostatní dospelí, ktorí sa v miestnosti nachádzali, zostali podľa žaloby v šoku.
Lekári diagnostikovali poranenie mozgu
Rodičia Matt a Elena Kittleovci v žalobe uvádzajú, že následkom pádu utrpel ich syn traumatické poranenie mozgu a poškodenie sluchu.
Otec dieťaťa priviezol syna do detského centra krátko po 8.30 h a následne odišiel do neďalekého Manhattan Country Clubu, ktorého členovia môžu využívať služby detského centra bez ďalších poplatkov.
Prvý telefonát z centra prišiel po incidente s informáciou, že chlapec spadol, no už sa upokojil a rodičia si poň podľa personálu nemuseli okamžite prísť.
Asi o pätnásť minút neskôr však pracovníci zavolali znovu. Tentoraz oznámili, že dieťa sa nedarí utíšiť a malo by byť vyzdvihnuté. Podľa žaloby zároveň rodičom naznačili, že ide len o ľahké zranenie.
Skutočný rozsah zranení odhalila nemocnica
Po príchode domov si rodičia všimli, že pravá strana tváre ich syna je silno pomliaždená. Mal opuchnuté oko aj ústa a pôsobil nezvyčajne ospalo, malátne a podráždene.
Jeden zo zamestnancov podľa žaloby otcovi telefonicky tvrdil, že dieťa spadlo približne z výšky necelého pol metra.
Keď však chlapca ešte dopoludnia priviezli na urgentný príjem nemocnice v Torrance, lekári mu diagnostikovali traumatické poranenie hlavy.
Rodičia následne požiadali o záznam z bezpečnostných kamier. Po jeho prezretí dospeli k záveru, že ich syn nepadal z malej výšky, ale približne zo šiestich stôp, teda zhruba z 1,8 metra.
Podľa žaloby dieťa dodnes pociťuje následky úrazu vrátane problémov so sluchom.
Rodičia žiadajú odškodnenie
Žaloba zároveň spochybňuje spôsob fungovania detského centra.
Podľa rodičov zariadenie nemá licenciu kalifornského ministerstva sociálnych služieb a neoprávnene tvrdí, že ju nepotrebuje, pretože rodičia sa počas opatrovania detí údajne zdržiavajú v areáli klubu.
V podaní sa však uvádza, že členovia Manhattan Country Clubu nemajú povinnosť zostať počas dohľadu nad deťmi na mieste.
Kittleovci preto žiadajú finančné odškodnenie, ktorého výšku má určiť porota. Prevádzkovateľa centra obviňujú z nedbanlivosti, fyzického napadnutia, podvodu a spôsobenia psychickej ujmy.
Portál The California Post, ktorý zverejnil podrobnosti prípadu, uviedol, že vedenie centra po oslovení na žiadosť o stanovisko bezprostredne nereagovalo.