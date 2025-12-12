Najmladší syn Bolka Polívku akoby mu z oka vypadol: Neuveriteľná podoba a tá charizma... wow

PRAHA - Jan Polívka (22), najmladší syn legendárneho herca Bolka Polívku (76), spôsobil na sociálnych sieťach hotový rozruch. Stačilo krátke video z pražskej ulice, kde mladík pózuje v elegantnom obleku a poťahuje z cigarety – a fanúšičky? Tie išli do kolien.
Pod príspevkom najmaldšieho syna Bolka Polívku, Jana, sa rýchlo rozprúdila diskusia plná nadšených reakcií. Jedna fanúšička napísala: „Tá podoba je šialená! Najprv som si myslela, že je to Bolek na archívnom videu.“ Dievčatá boli z mladého Jana doslova hotové. „Zobrali ste si to najlepšie z maminky aj z otca. Máte neuveriteľnú charizmu a s tým raz urobíte divy.“
Jan sa pritom nenechal vyviesť z miery ani kritickými komentármi. „Koľko ľudí sa k herectvu nedostane. Len sa tam se*ú deti minulých hercov. Totálne nespravodlivé,“ napísala jedna kritička. Syn Bolka Polívku s nadhľadom odpovedal: „A čo keď ma to baví a napĺňa? Keď človek niečo miluje, je jedno, odkiaľ alebo od koho je.“
Mladík má okrem herectva blízko aj k športu – niekoľko rokov sa venoval basketbalu, ktorý mu pomohol získať sebavedomie. Po maturite sa však rozhodol pokračovať v otcových šľapajach a študuje na divadelnej fakulte brnianskej JAMU – rovnako ako Bolek Polívka. Fanúšikovia nemôžu prestať obdivovať, že Jan nielenže zdedil otcove rysy, ale aj neuveriteľnú charizmu, ktorá sľubuje, že po stopách legendy pôjde vo veľkom štýle.
