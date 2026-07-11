Kedysi školáčka s krátkymi vlasmi, dnes dračica s hustou hrivou! Spoznávate známu herečku?

BRATISLAVA - Na prvý pohľad len obyčajné dievčatko v školskej lavici. dnes je však jednou z najznámejších tvárí slovenského šoubiznisu a už dlhé roky patrí medzi obľúbené herečky a moderátorky. Spoznávate, kto sa skrýva na fotografii z detstva?
Známa herečka a moderátorka sa narodila v Bratislave. Už počas štúdia na Konzervatóriu ju diváci v mladučkom veku, ako pätnásťročnú, mohli vidieť v televíznej inscenácii Hviezdoslavovej drámy Herodes a Herodias. V Bratislave tiež vyštudovala Vysokú školu múzických umení. Neskôr sa objavila vo filme Juraja Jakubiska Lepšie je byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý.
V ostatnom období hrala v Slovenskom národnom divadle a v divadle West. No diváci ju mohli vidieť tiež v Divadle Pavla Országha Hviezdoslava v hre Mizantrop, v divadle Astorka Korzo '90 v hre Kupec benátsky a v bratislavskom Istropolise si zahrala v úspešnom muzikáli Dracula.
Verejnosť si ju však pamätá hlavne z televíznych obrazoviek a to vďaka jej šarmu. Deväť rokov sa spolupodieľala na výrobe relácie Čo dokáže ulica s Elenou Vacvalovou a Oliverom Andrásym.
Moderovala reality show Vyvolení 2. Účinkovala aj v seriáli Panelák, kde si zahrala bývalú manželku po boku Alexandra Bártu. Je rozvedená s Petrom Antovszkým, s ktorým má už dospelú dcéru Vanessu.