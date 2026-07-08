MIMORIADNE Trump na samite NATO šokoval svet: USA vraj už DNES večer znova zaútočia na Irán!

WASHINGTON - Ústredné velenie USA (CENTCOM) v stredu na sieti X oznámilo ukončenie nového kola „útočných úderov“ proti Iránu. Tvrdí, že americká armáda zasiahla viac než 80 cieľov v reakcii na najnovšie iránske útoky na obchodné plavidlá prechádzajúce Hormuzským prielivom.
Aktualizované 16:57 Spojené štáty v stredu večer pravdepodobne opäť podniknú útoky na Irán, vyhlásil americký prezident Donald Trump na summite Severoatlantickej aliancie (NATO) v Ankare. Zároveň pohrozil obnovením námornej blokády iránskych prístavov a zopakoval, že Teherán nesmie získať jadrovú zbraň.
Šéf Bieleho domu už skôr počas dňa povedal, že prímerie medzi USA a Iránom sa skončilo a vyjednávanie s iránskymi predstaviteľmi označil za stratu času. USA v utorok večer zaútočili na Irán, čo označili za reakciu na údery na plavidlá v Hormuzskom prielive. Teherán následne v stredu nadránom vyslal drony a rakety na americké ciele v Bahrajne a Kuvajte.
„Včera v noci sme ich poriadne zasiahli,“ povedal Trump novinárom v Ankare pred rokovaním s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Dnes v noci ich pravdepodobne zasiahneme znova,“ dodal prezident USA a obvinil Irán z porušovania memoranda o porozumení, ktoré uzavreli. Trump tiež uviedol, že ďalšie americké údery by mohli cieliť na iránsku civilnú infraštruktúru vrátane elektrární a odsoľovacích zariadení. Vraj by mohli zabrať aj ostrov Chárk, ktorý je hlavným ropným terminálom krajiny a cez ktorý prechádza 90 percent vývozu surovej ropy.
USA a Irán podpísali 17. júna memorandum o porozumení, ktoré pozastavilo vojenské operácie a obe krajiny sa ním zaviazali k 60-dňovému obdobiu rokovaní s cieľom dosiahnuť konečnú a trvalú mierovú dohodu, pripomína Sky News. Situácia tak zostáva po najnovších útokoch neistá a Trump sa nevyjadril k tomu, či Washington obnoví vojnu s Teheránom.
Aktualizované 15:09 Medzinárodná námorná organizácia (IMO) v stredu vyzvala na „maximálnu zdržanlivosť a deeskaláciu“, keďže takmer 6000 námorníkov zostalo zablokovaných v Perzskom zálive v dôsledku nových útokov medzi USA a Iránom. Informuje o tom agentúra AFP.
Aktualizované 11:04 Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v stredu vyhlásila, že zintenzívnené útoky medzi Spojenými štátmi a Iránom ešte viac komplikujú už aj tak náročné rokovania o ukončení vojny na Blízkom východe. Zároveň odsúdila iránske údery na Bahrajn a Kuvajt. Americký prezident Donald Trump medzitým vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo,
Aktualizované 10:43 Americký prezident Donald Trump v stredu na summite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo. V reakcii na najnovšiu vlnu útokov označil spoločné rokovania za stratu času. Informuje o tom stanica Sky News.
Aktualizované 8:50 Utorkové americké útoky cieľa v Iráne boli absolútne nevyhnutné, pretože Irán porušuje prímerie, povedal dnes podľa agentúry Reuters šéf NATO Mark Rutte. Americká armáda v utorok zaútočila na desiatky cieľov v Iráne, označila to za reakciu na iránske útoky na troch tankerov v Hormuzskom prielive. Medzi USA a Iránom platí od 8. apríla prímerie, potvrdené naposledy v polovici júna memorandom o porozumení; obe strany však tieto dohody opakovane porušujú.
"Keď máte prímerie a Irán ho v podstate porušuje, myslím si, že je absolútne zásadné, aby USA rázne reagovali," povedal Rutte novinárom na summite NATO v Ankare. Prímerie vo vojne, ktorú začali Spojené štáty a Izrael 28. februára útoky na Irán, platí od 8. apríla. Všetky strany konfliktu ho však opakovane porušujú.
Americké jednotky zasiahli iránske systémy protivzdušnej obrany, veliteľské a riadiace siete, pobrežné radarové stanice, protilodné raketové systémy a viac než 60 malých lodí iránskych Revolučných gárd v prielive a v jeho blízkosti „s cieľom oslabiť schopnosť Iránu pokračovať v jeho útokoch na medzinárodnú lodnú dopravu“ v tejto strategickej úžine.
Armáda v utorok oznámila spustenie útokov na Irán v reakcii na údery na tri plavidlá v Hormuzskom prielive, z ktorých Spojené štáty vinia Teherán. Katar taktiež tvrdí, že Irán je zodpovedný za útok na tanker so skvapalneným zemným plynom (LNG).
CENTCOM vo vyhlásení o ukončení útokov tvrdí, že táto „neopodstatnená agresia iránskych síl“ je jasným a nebezpečným porušením prímeria a podkopáva slobodu plavby. Portál Axios s odvolaním sa na predstaviteľa americkej administratívy informoval, že najnovšie útoky Spojených štátov na Irán boli štyri až päťnásobne rozsiahlejšie a silnejšie než predchádzajúce útoky v júni.
Iránske médiá hlásili výbuchy vo viacerých oblastiach na juhu krajiny a podľa televízie Press TV utrpelo zranenia niekoľko ľudí. Predstaviteľ USA pre stanicu CNN uviedol, že nešlo o „neprimerané“ útoky a označil ich za „trest“.
Irán obvinil USA z porušenia memoranda o porozumení a varoval pred následkami
Iránske ministerstvo zahraničných vecí v noci na stredu obvinilo Spojené štáty z opakovaného porušovania memoranda o porozumení a varovalo pred odvetou za americké útoky na ciele v Hormuzskom prielive. Informuje o tom agentúra AFP.
„Irán vydáva vážne varovanie o následkoch amerického porušenia dohody a prijme rozhodné opatrenia na ochranu svojich záujmov a národnej bezpečnosti,“ uviedol iránsky rezort diplomacie vo vyhlásení, o ktorom informovala iránska štátna televízia IRIB.
Irán hlási útoky na desiatky amerických vojenských cieľov v Bahrajne a Kuvajte
Iránske Revolučné gardy (IRGC) v stredu vyhlásili, že zaútočili na 85 amerických vojenských cieľov v Bahrajne a Kuvajte v reakcii na „porušenie prímeria“ zo strany Spojených štátov, ktoré v noci podnikli údery na juhu Iránu. Informuje o tom agentúra AFP a stanica Sky News. „V rámci počiatočnej reakcie na túto agresiu námorníctvo a letecké jednotky IRGC uskutočnili spoločné útoky raketami a dronmi, pričom zasiahli 85 kľúčových vojenských zariadení USA“ v Bahrajne a Kuvajte a zároveň zostrelili dron MQ-9.
Revolučné gardy podľa stanice al-Džazíra spojili americké útoky s pohrebnými obradmi za nebohého najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího, pričom USA sa podľa nich snažia zatieniť túto „historickú udalosť“. Krátko pred týmto oznamom kuvajtská armáda informovala, že čelí nepriateľským útokom dronmi a raketami, pričom neuviedla, kto je zodpovedný za tieto útoky. V Bahrajne sa rozozvučali sirény leteckého poplachu a ministerstvo vnútra vyzvalo na zachovanie pokoja.