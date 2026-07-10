Rok cestovala vesmírom viac ako miliardu kilometrov: Teraz dorazila k výnimočnému asteroidu

PEKING - Čínska vesmírna sonda Tchien-wen 2, ktorej úlohou je priniesť na Zem vzorky z asteroidu na vedecké účely, dosiahla v pondelok po 400 dňoch asteroid „2016 HO3“ a začala vedecký prieskum. Cesta jej trvala viac ako rok, pričom sonda za toto obdobie prekonala vzdialenosť viac ako jednej miliardy kilometrov, oznámila v pondelok Čínska národná vesmírna agentúra (CNSA). Píšu agentúra AFP a portál Tech Times.
Asteroid „2016 HO3“, prezývaný aj Kamoʻoalewa, má priemer 40 až 100 metrov – je teda menší ako futbalové ihrisko – a okolo svojej osi sa otočí raz za 28 minút. Ide o najrýchlejšie okolo svojej osi rotujúci asteroid, ktorý doteraz navštívila vesmírna sonda.
V roku 2021 tím pod vedením astronóma Bena Sharkeyho na základe svojich pozorovaní usúdil, že Kamoʻoalewa je s najväčšou pravdepodobnosťou lunárna ejekta - kúsok Mesiaca, ktorý bol odtrhnutý nárazom a zostal sa vznášať na obežnej dráhe Slnka v blízkosti Zeme. Čínska misia preto môže potvrdiť, či je táto hypotéza správna.
„Sonda bude postupne vykonávať podrobnejší vedecký prieskum s cieľom získať údaje o morfológii asteroidu, zložení jeho materiálu a vnútornej štruktúre, čím pripraví pôdu pre následný odber vzoriek,“ uviedla CNSA. Po zozbieraní vzoriek Tchien-wen 2 vypustí modul, ktorý ich dopraví späť na Zem.
Misia sondy Tchien-wen 2, ktorú vypustili v máji 2025, je prvým pokusom Číny o odobratie vzoriek z asteroidu. Doteraz sa to podarilo iba americkej a japonskej vesmírnej agentúre. Podľa AFP ide o dôležitý míľnik v čínskom vesmírnom programe, do ktorého Peking v uplynulých rokoch investoval miliardy dolárov.
Misia sondy Tchien-wen 2 sa však po odobratí vzoriek z asteroidu neskončí. Po vypustení kapsuly so vzorkami v novembri 2027 sonda využije gravitáciu Zeme a začne šesťročný let smerom k Pásmu asteroidov, pričom jej cieľom bude kométa hlavného pásu 311P/PanSTARRS – teleso, ktoré sa správa čiastočne ako asteroid a čiastočne ako kométa a vytvára prachové chvosty viditeľné na snímkach z Hubblovho vesmírneho teleskopu. Očakáva sa, že k nemu dorazí v januári 2035.