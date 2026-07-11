Ako sa zbaviť múch v byte? VIDEO Umiestnite pri oknách TIETO dve veci z kuchyne!

LONDÝN - Muchy patria počas leta medzi najčastejších nevítaných návštevníkov domácností. Okrem nepríjemného bzučania môžu prenášať baktérie a znečisťovať potraviny. Existuje však jednoduchý prírodný spôsob, ako ich odradiť. Stačia na to dve bežne dostupné suroviny, ktoré nájde takmer každý v kuchyni.
Stačí citrón a klinčeky
S jednoduchým tipom prišla používateľka sociálnej siete TikTok Sharan, na ktorú upozornil portál Mirror. „Je leto a muchy sa do domu dostávajú zo všetkých strán. Chcem vám ukázať jednoduchý trik, ako ich udržať vonku,“ povedala vo videu.
Postup je veľmi jednoduchý. Citrón stačí rozkrojiť na polovicu a do dužiny zapichnúť niekoľko sušených klinčekov tak, aby boli rozmiestnené po celej ploche.
Takto pripravené polovice citróna potom odporúča položiť na parapety pri otvorených oknách, na kuchynský stôl, pracovnú dosku alebo do misy s ovocím – teda na miesta, kde sa muchy objavujú najčastejšie.
Prečo táto kombinácia funguje?
Podľa odborníkov ide o prírodný spôsob odpudzovania hmyzu založený na intenzívnych aromatických látkach, ktoré muchám prekážajú.
Citrón obsahuje limonén, prírodnú látku nachádzajúcu sa najmä v šupke citrusov. Jeho vôňa narúša schopnosť múch vyhľadávať potravu.
Klinčeky zasa obsahujú eugenol – silicu s výraznou korenistou arómou, ktorú množstvo druhov hmyzu neznáša.
Práve kombinácia citrusovej a korenistej vône vytvára prostredie, ktorému sa muchy radšej vyhnú.
Nezabudnite citrón pravidelne meniť
Prírodný odpudzovač však nie je trvalý. Po niekoľkých dňoch začne citrón vysychať a postupne stráca účinnosť. Ak ho nevymeníte včas, môže sa naopak stať zdrojom pachov, ktoré budú hmyz priťahovať. Preto sa odporúča pripraviť nový citrón s klinčekmi každé dva až tri dni.
Pomôže aj pravidelný poriadok
Odborníci zároveň pripomínajú, že ani najlepší prírodný odpudzovač nenahradí základnú prevenciu.
Muchy lákajú najmä zvyšky jedla, prezreté ovocie, otvorené odpadkové koše či rozliate sladké nápoje. Pravidelné upratovanie kuchyne a rýchle odstraňovanie zvyškov potravín preto výrazne znižujú pravdepodobnosť, že sa muchy vo vašej domácnosti usadia.
Prírodná kombinácia citróna a klinčekov tak môže poslúžiť ako jednoduchý doplnok, ktorý pomôže udržať domácnosť počas letných mesiacov bez otravného hmyzu.