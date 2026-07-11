Takmer dva milióny ľudí opustili domovy v Číne pred príchodom tajfúnu Bavi

PEKING - Takmer dva milióny ľudí v Číne museli opustiť svoje domovy po tom, čo sa v sobotu tajfún Bavi prehnal cez sever Taiwanu a odľahlé ostrovy na juhozápade Japonska. Tajfún vyvrátil stromy a desaťtisíce ľudí zostali bez elektriny, informuje o tom agentúra AFP.
Očakáva sa, že Bavi zasiahne v nedeľu skoro ráno provinciu Če-ťiang, kde bolo z domovov evakuovaných viac ako 1,7 milióna ľudí. V provincii sa preto pozastavila činnosť škôl, mnohí zamestnanci nenastúpia do práce, obmedzila sa doprava i vonkajšie aktivity a zrušilo viac ako 400 letov a desiatky vlakových spojov. Prívalové dažde viedli aj k evakuácii vyše 100.000 ľudí z ich domovov v Pekingu, oznámila vláda. Podľa informácií štátnych médií sa evakuovalo aj viac ako 130.000 ľudí z provincie Fu-ťien a približne 34.000 ľudí z pobrežných a vysokorizikových oblastí Šanghaja.
Extrémne počasie už tento týždeň spôsobilo veľké škody v južnej a centrálnej oblasti Číny, kde si búrky vyžiadali najmenej 39 obetí. Takisto zapríčinili vyliatie desiatok riek a pretrhnutie priehrady na vodnej nádrži. Na záberoch televízie CCTV vidno, ako obyvatelia zabezpečovali kovové rolety a okná na obchodoch, keďže sa predpokladá, že Bavi prinesie „mimoriadne intenzívne dažde“. Úrady spočiatku klasifikovali Bavi ako supertajfún, keď sa v pondelok presúval cez Tichý oceán po tom, čo zasiahol ostrovy Guam a Severné Mariány.