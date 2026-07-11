Prijímanie detí na školy bolo férovejšie a transparentnejšie, uviedol Ducker

BRATISLAVA - Prijímanie detí na školy bolo podľa ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) tento rok vďaka systému ePrihlášky férovejšie a transparentnejšie. Na materské, základné a stredné školy bolo v tomto roku prijatých približne 157.000 detí. Takmer 14.000 z nich sa k miestu dostalo napriek tomu, že boli pod čiarou, bez odvolania sa. Asi 39.000 žiakov sa dostalo na školu s vyššou preferenciou. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré rezort školstva zverejnil na svojom webe.
„Systém ePrihlášky ukázal, že nejde len o digitalizáciu papierových formulárov. Podarilo sa nám odstrániť dlhoročný problém blokovaných miest a pomôcť tisícom detí dostať sa na svoju vysnívanú školu bez zdĺhavých odvolacích konaní. Zároveň sme výrazne zjednodušili prácu školám. To bol od začiatku náš cieľ,“ uviedol Drucker.
Väčšinu z nich podali žiadatelia elektronicky
Za najväčší prínos nového systému označil rezort odstránenie blokovania miest na školách. V minulosti sa totiž stávalo, že po zverejnení výsledkov blokovalo jedno dieťa viac miest na školách naraz, až kým sa rodičia nerozhodli, na ktorú školu svoje dieťa naozaj zapíšu. „Nový systém tieto duplicity jednoznačne odstránil a uvoľnené miesta automaticky okamžite ponúkol ďalším uchádzačom,“ poukázalo ministerstvo. Viac ako 10.000 detí tak získalo miesto na strednej škole hneď v prvom kole a nedostali sa pod čiaru. Bez odvolania sa dostalo na materskú školu o takmer 1800 detí viac, na základných školách to bolo 1104 detí. Systém okrem toho prioritizuje preferencie, ktoré zadali uchádzači alebo ich rodičia.
Počas prvého roku spracoval takmer 182.000 prihlášok. Jedna prihláška pritom mohla obsahovať viac škôl. Najviac z nich bolo na stredné školy. Väčšinu z nich podali žiadatelia elektronicky. Na stredných školách to bolo 92 percent, na základných školách 82 percent. Elektronicky bolo podaných viac ako tri štvrtiny prihlášok na materské školy. „Naším cieľom nebolo len vytvoriť nový digitálny systém, ale byť rodičom aj školám partnerom počas celého prijímacieho konania. Aj preto sme popri ePrihláškach vybudovali rozsiahlu podporu, ktorá pomáhala riešiť otázky v reálnom čase,“ uviedol Drucker.
ePrihlášky už v prvom roku splnili svoj hlavný cieľ
Ministerstvo priblížilo, že počas obdobia prijímacích konaní vybavili operátori call centra viac ako 19.000 hovorov a skoro 25.000 emailových kontaktov. Chatbot zodpovedal vyše 76.000 otázok od rodičov a škôl. Na online školeniach a webinároch sa zúčastnilo takmer 16.000 účastníkov. Videonávody mali viac ako 151.000 videní. „Každá veľká zmena prináša nové skúsenosti. Dôležité je, že ePrihlášky už v prvom roku splnili svoj hlavný cieľ - odstránili blokovanie miest a pomohli desaťtisícom detí dostať sa na školu podľa ich preferencií. Na týchto základoch budeme systém ďalej rozvíjať,“ uzavrel Drucker.
Produktový manažér systému Martin Bezek začiatkom mesiaca v relácii TASR TV Štúdio TASR povedal, že v systéme ePrihlášky chce ministerstvo zlepšiť predovšetkým komunikáciu s rodičmi. Chce tým docieliť, aby mali rodičia viac informácií v správny čas. „Vnímame, že rodičia nám vyčítali prevažne dlhé čakanie. Keď sme si to porovnávali, my sme zverejňovali aj priebežné výsledky 16. apríla na talentové školy. A porovnávali sme si aj to, ako to fungovalo po minulé roky. Rozdiel nebol taký radikálny, aký bol pocit. Ale viete, ten pocit možno nezmeníte pre rodičov,“ myslí si Bezek. Časť opozície systém kritizovala. Nepozdávala sa jej cena a výhrady mala aj ku kolapsu, ku ktorému došlo v deň zverejnenia výsledkov prijímacích konaní na stredné školy.