Predávate zeleninu a ovocie z vlastnej záhradky? O tomto POPLATKU pre štát ste možno ani netušili! Hrozí vám POKUTA

BRATISLAVA - Nie je žiadnym tajomstvom, že v najteplejších mesiacoch nastupuje sezóna veľkého hromadenia a následného predaja prebytočnej či inak nepotrebnej zeleniny a ovocia, ktoré sa nám urodilo. Takýto predaj pritom podlieha jednej dôležitej povinnosti, o ktorej zrejme nie všetci vedia a ak sa chcete vyhnúť pokute, radšej si prečítajte nasledujúce riadky.
Verejnoprávna STVR totiž upozorňuje na fakt, že Finančná správa si môže účtovať pokuty za nevybavenie si povinnej registrácie. Tu si musíte vybaviť, ak sa chystáte predávať ovocie a zeleninu. Predaj domácich úrod jahôd, čerešní a iných produktov je pritom v našom online priestore viac ako bežný. Otázne je, koľko z takýchto predajcov vie o registrácii, ktorú si musia vybaviť. Inak hrozia pokuty.
Leto je pritom významným obdobím na predaj takýchto produktov. Ani predaj cez internet nie je podľa veterinárov len obyčajným zbavovaním sa prebytkov zo záhrady. Podlieha to prísnym reguláciám. "U predajcov, ktorí ponúkajú takýto tovar cez internet, cez sociálne siete a tak ďalej, sa v zásade jedná o predaj produktov na diaľku," uvádza odborný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Roman Matejčík.
Cena jednorazovej registrácie
Každý takýto predávajúci musí byť zaregistrovaný príslušnou správou. "Takáto registrácia stojí 50 eur. Platí sa jednorázovo a platí po celú dobu prevádzkovania tejto činnosti, predaja malých množstiev," doplnil Matejčík.
Významnou skutočnosťou je fakt, že ak občan zvolí elektronickú registráciu, inkasuje aj 50-percentnú zľavu, teda uhradí 25 eur.
Pokuty sa môžu vyšplhať až na 30-tisíc eur
Na prípadný nelegálny predaj upozorňuje aj Finančná správa SR. Ich úlohou je skontrolovať, či príjem z príležitostného predaja nepresiahol sumu 500 eur za rok. "Máme prístup k sociálnym sieťam a informácie prezentované na sociálnych sieťach využívame aj pri výkone kontrolnej činnosti," vysvetľuje hovorca FS Daniel Kováč.
Pokuty zo strany ŠVPS SR môžu byť až na úrovni od 100 až do 30-tisíc a tieto pokuty môže udeľovať aj FS.