Belohorcová má toho dosť: Verejný odkaz! Teší sa na rozvod

MIAMI - Zuzana Belohorcová má toho dosť. Vyvracia dohady spojené so záchranou ich manželstva s Vlastom Hájkom. Teší sa na rozvod!
V posledných dňoch sa internetom aj sociálnymi sieťami šírili rôzne špekulácie o tom, či Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek ešte dávajú šancu svojmu dlhoročnému manželstvu. Pozornosť fanúšikov vzbudil najmä fakt, že sa obaja objavili v rovnakom čase na rovnakom mieste – v Miami. Práve toto mesto má pre nich výnimočný význam, keďže tam kedysi začínali spoločný život, budovali rodinu a prežili významnú časť svojho vzťahu.
Neskôr sa rozhodli pre veľkú životnú zmenu a presťahovali sa na Tenerife, kde si zabezpečili nový domov v podobe luxusnej vily. Okrem toho sa pustili aj do podnikania a otvorili si vlastnú realitnú kanceláriu. Napriek tomu, že navonok pôsobili ako stabilný pár, v posledných mesiacoch sa ich cesty postupne rozišli. Podľa dostupných informácií už manželia dlhší čas žijú oddelene a ich vzťah sa ochladil natoľko, že spolu netrávili ani sviatky, vrátane Vianoc, ktoré sú pre väčšinu rodín symbolom spolupatričnosti.
V súčasnosti ich tak spájajú najmä ich spoločné deti a tiež nehnuteľnosť na Tenerife, ktorú sa im napriek snahe zatiaľ nepodarilo predať. Samotná Zuzana Belohorcová sa rozhodla na narastajúce dohady verejne reagovať a uviesť veci na pravú mieru. Jej vyjadrenie bolo jednoznačné: „Nedá mi, aby som sa nevyjadrila. S mojím exmanželom nebudeme tvoriť pár, netvoríme pár a ani v budúcnosti neplánujeme tvoriť pár,” priznala otvorene.
Zároveň naznačila, že ich vzťah sa definitívne uzatvára aj z právneho hľadiska: „Teším sa na moment, keď budem oficiálne rozvedená,” dodala, čím potvrdila, že návrat k spoločnému životu už neprichádza do úvahy. Pobyt v Miami tak nemá nič spoločné s obnovou ich vzťahu, ale skôr s rodinným časom, ktorý trávi so svojimi deťmi. Podľa jej slov tam zostávajú už len niekoľko dní, po ktorých sa vrátia späť na Tenerife.