Ozvala sa po dlhej dobe! Česká speváčka utiekla hrobárovi z lopaty: Takto teraz vyzerá

PRAHA - Po dlhšej odmlke sa ozvala! Česká speváčka Lenka Filipová sa po náročnom období plánuje vrátiť na pódiá. 6 mesiacov po vážnom úraze sa prihovorila fanúšikom.
Lenka Filipová mala minulý rok vážny uráz. Speváčka skončila v nemocnici po desivom páde zo schodov. Neskôr ju museli operovať kvôli nebezpečnej krvnej zrazenine. Zákrok jej zachránil život. Lenka sa na čas úplne odmlčala. Vystúpenia zrušila a na neurčito odložila, aby sa mohla dať dokopy. Teraz sa však opäť ozvala, čím potešila svojich fanúšikov.
„Moji milí. Ozývam sa po dlhšej pauze, ktorá bola neplánovaná. Bolo to pre mňa veľmi náročné obdobie, ktoré som sa snažila prekonať a dostať sa späť do formy. Túto pauzu mi spôsobila situácia, ktorú by som nikomu nepriala. Náhle mi praskla cievna výduť v hlave a bola som v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. V bezvedomí som spadla zo schodov a utrpela som vážne zranenia na celom tele vrátane mozgu,“ napísala na sociálnej sieti česká hviezda. Speváčka priznala, že jej kontakt s publikom veľmi chýbal a hudba jej pomáhala aj počas pobytu v nemocnici.
„Ani neviete, ako ste mi chýbali, pretože hudba je pre mňa naozaj všetkým. Snažila som sa s ňou zostať v kontakte aj v nemocnici, kde sa o mňa skvele starali a stále ambulantne starajú. Už som pomaly pripravená prísť za vami, už sa mi cnie. Napriek tomu považujem za veľmi rozumné ešte pár týždňov počkať, preto sme radšej koncerty z apríla presunuli na jún. Prvý koncert bude 1. 5. 2026 v Divadle J. K. Tyla v Třeboni, potom 21. 5. v Jindřichovom Hradci. Aprílové koncerty sú presunuté na jún 2026. Veľmi sa na vás teším a ďakujem za pochopenie,“ dodala.
Filipová dostala aktuálne aj ocenenie Anděl. Prevziať cenu si ale kvôli zdravotným problémom neprišla. Fanúšikom a divákom sa prihovorila prostredníctvom videa. „Toto obdobie niekoľkých mesiacov pre mňa nebolo jednoduché. Dúfam, že sa všetko vyrieši. Na všetko sa teším. Nie je to Anděl za jednu pesničku či album, ale za dlhé obdobie,“ uviedla. Vedľa seba mala aj klasickú gitaru, o ktorej povedala, že ju drží pri živote. Takto vyzerá speváčka 6 mesiacom po vážnom úraze. Je na nej vidieť, že je krehká.