Belohorcová SEXI ako nikdy predtým: Ukázala BOŽSKÉ telo... Mínus 20 rokov

DUBAJ - Zuzana Belohorcová po náročnom období doslova žiari. Fanúšikov ohúrila záberom, na ktorom predviedla postavičku snov. Wau, to je božské telo!

Zuzana Belohorcová prežíva mimoriadne náročné životné obdobie. Ako je verejne známe, s manželom Vlastom Hájkom sa po rokoch spoločného života rozišli a každý z nich sa vydal vlastnou cestou. Rozchod prirodzene vyvolal veľký záujem verejnosti aj fanúšikov, ktorí pozorne sledujú každý jej krok.

Mnohí si v poslednom období všimli, že bývalá moderátorka citeľne schudla. Či ide o prirodzenú reakciu na stresujúce udalosti, alebo o výsledok disciplíny, cvičenia a zmeny životného štýlu, zatiaľ nie je jasné. Jedno je však isté – Zuzana je vo výbornej forme. Dôkazom toho je aj jej najnovšia fotografia, ktorú pridala na sieť Instagram.

Svojim fanúšikom sa predviedla v béžových bikinách. A postavičkou vyrazila všetkým dych. „V tom zrkadle nevidím dokonalosť. Vidím ženu, ktorá sa učí, rastie a nevzdáva sa… Ženu, ktorá je hrdá na to, kam sa dostala, aj keď cesta nebola vždy jednoduchá. Nie som dokonalá. Som skutočná. A som šťastná,” napísala k záberu.

Fanúšikovia nešetrili komplimentmi a jej premena neušla ani známym osobnostiam zo sveta šoubiznisu. Medzi prvými reagovala aj Zora Czoborová, ktorá si všimla výraznú zmenu a pridala verejnú pochvalu. „VYZERÁŠ TOP, ako keď sme boli na Filipínach v Celebrity Camp. Mínus 20 rokov dolu,” odkázala jej nadšene. Komentáre pod príspevkom sa tak rýchlo zaplnili pozitívnymi reakciami.

