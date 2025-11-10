Prvé slová Hájka po konci na Tenerife: Belohorcová bojuje so zradou a on? Toto nemyslí vážne!

TENERIFE - Po 18 rokoch vzťahu sa život Zuzany Belohorcovej obrátil naruby. Kým ona sa snaží vyrovnať so zradou a rozpadom rodiny, jej ešte stále manžel Vlasta Hájek si vysedáva na pláži na Tenerife a dáva rozhovory o tom, ako sa má skvele a ako sa teší na novú životnú etapu.
Zuzana a Vlasta boli napriek všetkému považovaní za stabilný pár. Vychovávali spolu dve deti, žili v slnkom zaliatej krajine a na prvý pohľad sa zdalo, že sa im darí výborne. To zrejme platilo, ale len do momentu, kedy sa prevalila Hájkova nevera. Na verejnosti sa síce už niekoľkokrát špekulovalo, že Vlasta býva Zuzane neverný, no ani jeden tieto fámy nepotvrdil, až doteraz.
Zlom nastal v druhej polovici septembra, keď sa médiami rozletela správa, že Vlasta má mať milenku. Podľa informácií z Tenerife mu mala učarovať kolegyňa z práce. Čo sa nakoniec aj potvrdilo. A práve to bol posledný klinec do rakvy ich manželstva. Zuzana si tak povedala dosť a rozhodla sa aj s deťmi od Vlastu odísť. „Pozerám sa do budúcnosti pozitívne. Riadim sa zásadným pravidlom, že všetko je v živote tak, ako má byť. Aj keď to teraz bolí a nevyzerá to ideálne, možno o pol roka povieme, že to bola tá najlepšia vec, ktorá ma kedy stretla,“ povedala po dlhom mlčaní. Moderátorka prijala milostnú aféru so vztýčenou hlavou a z jej slov bolo po väčšinu času cítiť pokoru pred životom, no zároveń aj bolesť zo zrady.
Rozvod Belohorcovej a Hájka naberá na obrátkach: VOJNA o milióny sa začína... Chcem, čo mi PATRÍ!
A zatiaľ čo sa bývalá učiteľka lásky stiahla do svojej ulity, venuje sa deťom a učí sa zžiť s novou situáciou v živote, Hájek sa prechádza po pláži a s úsmevom dáva rozhovory o svojom "skvelom živote". „Mám sa skvele, mám opäť jednu životnú etapu za sebou a som rád, že môžem odovzdať svoje 'dieťa' dvom úžasným chalanom, ktorých som si s manželkou starostlivo vybral,“ povedal v podcaste Juraj Sutoris Show na margo predaja realitnej kancelárie.
Zdá sa, že kým Zuzana sa sústreďuje na svoje deti, Vlasta už prechádza do novej životnej kapitoly – plnej úsmevov a bezstarostného pohľadu do budúcnosti.
