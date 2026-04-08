Nečakaný krok! Belohorcová a Hájek zachraňujú manželstvo? Trávia spolu čas na Miami

MIAMI – Prekonali spolu desiatky kríz, no táto sa zdá byť najdramatickejšia! Zdá sa však, že spoločným dňom ešte nie je koniec.
Vlasta Hájek a Zuzana Belohorcová už niekoľko mesiacov žijú oddelene. Predali spoločnú realitnú kanceláriu. Ani Vianoce si neužili spolu. Jediná vec, ktorá ich stále spája, je luxusná vila na Tenerife, ktorú sa im nedarí predať. Lenže teraz zostali fanúšikovia v šoku. Obaja sa totiž objavili na Miami, mieste, kde pred rokmi zakladali rodinu.
Rozkol dlhoročného manželstva, ktoré vždy pôsobilo neotrasiteľne, bol dramatický. Za všetkým mala stáť Hájkova milenka – bývalá zamestnankyňa kancelárie Tenerife Real, ktorú manželia minulý rok predali českým podnikateľom. Mediálnym prestrelkám sa síce vyhýbali, no slovenská moderátorka pre Topky otvorene priznala: „Rozhodla som sa, že už žiadne šance nedávam! Verím, že ma ešte čaká v budúcnosti skvelý muž, po koho boku budem šťastná a kto si ma hlavne bude vážiť.“
Všetko sa zdalo byť definitívne, ale… čo ak k očakávanému rozvodu nakoniec vôbec nedôjde? Fanúšikovia si všimli na Instagrame veľmi zaujímavú vec, píše expres.cz. Hoci Zuzana nezverejnila s Hájkom žiadnu spoločnú fotku, je evidentné, že sa tam nachádza aj Vlasta. Zdieľal fotky s rovnakým známym, oblečeným totožne ako na fotkách Belohorcovej, takže je viac ako jasné, že sa obaja nachádzali v rovnakom čase na rovnakom mieste.
Pozornejší fanúšikovia si dokonca všimli ruku na záberoch Zuzany z obeda, ktorá mala podľa všetkého patriť práve Vlastovi. Zatiaľ čo jedni tvrdia, že sú manželia opäť spolu a dokonca uvažujú o návrate na Miami, iní hovoria, že spolu len vychádzajú kvôli deťom.
