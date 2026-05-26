Gašpar mieni, že nový rokovací poriadok prinesie efektívnejšie rokovanie

BRATISLAVA - Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) predpokladá, že novela rokovacieho poriadku Národnej rady (NR) SR prinesie efektívnejšie rokovanie. Pripomenul pritom napríklad, že sa vymedzuje dĺžka času na rozpravu. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na utorkovej tlačovej konferencii.
„Odmietam naratív, ktorý neustále podsúva opozícia médiám a občanom, že im ideme zakázať sa k veci vyjadrovať, že ideme zakázať rozpravu, a že im chceme zavrieť ústa. Naopak, bude to podľa mňa oveľa efektívnejšie rokovanie a s možnosťou nechať väčší priestor poslancom, ktorí danej téme rozumejú viac,“ povedal.
VIDEO
Upozornil, že dĺžka času na rozpravu o bode programu bude stanovená na najviac 37,5 hodiny. Pripomenul, že čas bude možno v odôvodnených prípadoch predĺžiť alebo skrátiť, nie však na menej ako 12,5 hodiny. „Poslanci budú využívať tzv. klubový čas, to znamená, že si ho môžu rozdeliť medzi sebou tak, ako zvážia za vhodné. Tí, ktorí sú v problematike, ktorá sa prerokúva, najviac doma, môžu využívať oveľa viac času ako v minulej úprave,“ poznamenal Gašpar.
Nové pravidlá povedú aj k zlepšeniu správania sa v pléne
Predpokladá, že nové pravidlá povedú aj k zlepšeniu správania sa v pléne a k zmene kultúry obliekania. Pripomenul pritom, že nový rokovací poriadok špecifikuje nežiaduce správanie a sprísňuje sankcie. Zároveň avizoval, že parlament v úvode schôdze preberie ešte tri uznesenia súvisiace s novým rokovacím poriadkom. Poslanci NR SR sa na ďalšej schôdzi, ktorá sa začína v utorok, budú riadiť už novými pravidlami. Novela rokovacieho poriadku parlamentu totiž nadobudla 15. mája účinnosť.