Zamilovaná dcéra Belohorcovej: Romantické FOTO vo dvojici a aha, kto je Salmin frajer!

BRATISLAVA - Len pred pár dňami rozvírila dcéra Zuzany Belohorcovej internet romantickými zábermi z Ríma. Po jej boku sa totiž objavil neznámy mladík a fanúšikovia okamžite začali riešiť, kto je tajomný fešák, ktorý získal srdce krásnej Salmy. Dnes už blondínka prezradila o niečo viac!
Salma sa na sociálnej sieti opäť pochválila romantickými momentmi vo dvojici. Na záberoch nechýbala zamilovaná atmosféra, spoločná večera ani nežné gestá, ktoré okamžite pritiahli pozornosť followerov. Hoci si svoju lásku chce strážiť, fanúšikom predsa len odkryla aspoň malý detail. Na otázku, odkiaľ je jej priateľ, odpovedala stručne, no jasne: „Je Slovák.“
Mladá kráska sa zároveň otvorila aj v téme vzťahu a priznala, že po boku svojho frajera je konečne naozaj šťastná. „Áno, mám priateľa a úprimne, konečne som s niekým, pri kom som naozaj spokojná a šťastná," priznala Salma s tým, žeby bola nerada, keby sa to celé pokazilo. „Strašne vážim, že mám vedľa seba človeka, pri ktorom sa cítim dobre, pokojne a sama sebou. A práve preto si to chcem chrániť čo najviac,“ dodala.
Zdá sa, že dcéra známej moderátorky doslova žiari a vyzerá zamilovanejšie než kedykoľvek predtým. A hoci identitu svojho vyvoleného zatiaľ úplne neodhalila, jedno je jasné už teraz – mladá Salma si užíva jedno z najkrajších období v živote.