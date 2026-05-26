Ministerstvo životného prostredia spúšťa tender: Ide o likvidáciu gudrónov v Predajnej za 54,5 milióna eur

PREDAJNÁ - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR spustilo medzinárodný tender na likvidáciu gudrónových jám pri obci Predajná v okrese Brezno. Environmentálna záťaž s toxickým odpadom na Horehroní vznikla pred desaťročiami ako pozostatok spracovania ropy, odhadované náklady na jej odstránenie predstavujú približne 54,5 milióna eur. Informoval odbor komunikácie envirorezortu.
Projekt sanácie gudrónových jám pri Predajnej má spočívať v kombinácii odťaženia a energetického zhodnotenia s objemom gudrónov vyše 60-tisíc metrov kubických. Vyhlásenie verejného obstarávania je podľa envirorezortu výsledkom spolupráce ministerstva s odborníkmi zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, projekt má byť financovaný predovšetkým z európskych zdrojov. Do medzinárodného tendra sa môžu prihlásiť firmy so sídlom v Európskej únii, získať musia potrebné administratívne dokumenty a povolenia na odbornú sanáciu aj prípadnú cezhraničnú prepravu nebezpečného odpadu a jeho likvidáciu v špecializovanom zariadení. Podmienkou je tiež zloženie finančnej zábezpeky vo výške 500.000 eur.
„Chceme čo najviac otvorenú medzinárodnú súťaž, aby priestor zapojiť sa do tendra dostal čo najväčší počet špičkových európskych firiem s bohatými skúsenosťami. Najdôležitejším kritériom je, aby bola nielen najlepšia cena, ale aby víťaz mal aj dostatočnú prax a skúsenosti s realizáciou takto náročného odstránenia envirozáťaže v Predajnej,“ skonštatoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Gudrónové jamy v Predajnej vznikli uskladnením toxických látok z výroby v Petrocheme Dubová v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Zodpovednosť za odstránenie envirozáťaže prevzalo MŽP v roku 2016 na základe rozhodnutia vlády SR. Súťaž na sanáciu skládok vyhlásil envirorezort už v roku 2018. Tender bol zrušený v roku 2021, dôvodom malo byť diskriminačné nastavenie podmienok súťaže. Okrem Predajnej sa ďalšie dve skládky gudrónov nachádzajú v areáli bývalej rafinérie v obci Nemecká. MŽP a vodohospodári tu od marca do apríla odčerpali a odviezli takmer 400.000 litrov odpadových vôd.