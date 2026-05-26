Rusko požaduje okamžité prepustenie metropolitu Ilariona zadržaného v Česku

MOSKVA - Ruské ministerstvo zahraničných vecí si v utorok predvolalo českého diplomata v Moskve Jana Ondřejku a vznieslo mu dôrazný protest v súvislosti s víkendovým zadržaním arcibiskupa ruskej pravoslávnej cirkvi Ilariona.
Polícia zadržala počas víkendu Ilariona pre podozrenie z prevozu omamných látok. Portál Novinky.cz informoval, že bol zadržaný v nedeľu v meste Unhošť v Stredočeskom kraji po odchode z karlovarského pravoslávneho Chrámu svätých Petra a Pavla. V kufri jeho vozidla policajti údajne našli štyri vrecká s bielou látkou.
Ruský rezort diplomacie tvrdí, že obvinenia sú „absurdné a neopodstatnené“. Skutočnosť, že policajná operácia prebehla na základe anonymného hlásenia podľa ministerstva svedčí o jej „plánovanej a provokačnej povahe“. „Bolo zdôraznené, že ruská strana naliehavo požaduje bezpodmienečné a okamžité prepustenie metropolitu Ilariona, ako aj ukončenie prenasledovania predstaviteľov Ruskej pravoslávnej cirkvi v Českej republike,“ zdôraznilo podľa agentúry TASS ruské ministerstvo zahraničných vecí.
Ilarion, svetským menom Grigorij Alfejev, pôsobil 13 rokov ako vedúci oddelenia vonkajších cirkevných vzťahov moskovského patriarchátu. V roku 2022, krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, bol nečakane poverený vedením pomerne málo významnej budapeštianskej eparchie. O dva roky neskôr ho tejto funkcie zbavili po tom, čo ho mladšia spolupracovníčka obvinila zo sexuálneho obťažovania. Ilarion jej tvrdenia popiera. V súčasnosti slúži ako duchovný v Karlových Varoch.